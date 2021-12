Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove ações de prevenção no Dia de Luta contra a Aids

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Projeto SIM é desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com a SMS Foto: Cristine Rochol/PMPA

Testes de HIV, sífilis e hepatites B e C, com orientações quanto à importância da prevenção, detecção encaminhamento para tratamento a infecções sexualmente transmissíveis, estarão disponíveis nesta quarta-feira (1º), em dois locais na Capital.

Promovidas pela Secretaria Municipal de Saúde, as iniciativas são motivadas pelo Dia Mundial de Luta Contra a Aids. A data foi instituída há 30 anos pela assembleia-geral da ONU (Organização das Nações Unidas) e a OMS (Organização Mundial da Saúde).

No Largo Zumbi dos Palmares (avenida Loureiro da Silva, 730, Cidade Baixa), a unidade móvel do projeto SIM estará estacionada das 9h às 17h, aberta ao público em geral.

Com recursos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi/SUS), o projeto é do Ministério da Saúde, desenvolvido pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com a SMS.

Já na sede do Sest/Senat (avenida José Aloísio Filho, 695, bairro Humaitá), o serviço é voltado a profissionais do transporte, alunos e moradores do bairro, das 9h às 16h. Nos locais, pessoas diagnosticadas reagentes a alguma infecção sexualmente transmissível receberão orientações e acesso a tratamento.

Com relação ao vírus HIV, Porto Alegre oferece tratamento a pessoas diagnosticadas desde 2014, e não apenas em casos de Aids. Testes para infecções sexualmente transmissíveis, orientações e acesso a preservativos estão disponíveis também nas 133 unidades de saúde da cidade (veja a lista de postos) e no Serviço de Atendimento Especializado Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, Centro Histórico).

