Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre recolhe 33 toneladas de entulho em ação no entorno da antiga Ponte do Guaíba

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

O mutirão foi uma ação preventiva da administração municipal para inibir que os objetos sejam arremessados contra veículos. Foto: SMSURB/Divulgação O mutirão foi uma ação preventiva da administração municipal para inibir que os objetos sejam arremessados contra veículos. (Foto: SMSURB/Divulgação) Foto: SMSURB/Divulgação

As equipes da Smsurb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) e do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) concluíram nesta semana o mutirão de limpeza no entorno da antiga Ponte do Guaíba, na entrada de Porto Alegre.

Foram recolhidas aproximadamente 33 toneladas de materiais como pedras, restos de vegetação e resíduos. O trabalho iniciou-se no dia 10 de janeiro e se estendeu até o início de fevereiro devido ao volume de serviços. A secretaria ainda realizou reparos no calçamento e no asfalto das vias no entorno para evitar a remoção de pedras ou de pedaços de pavimento.

O mutirão nas áreas que competem à prefeitura foi uma ação preventiva da administração municipal para inibir que os objetos sejam arremessados contra veículos que passam na região. O serviço já estava programado antes dos episódios recentes de ataques e também é uma resposta a um pedido do Ministério Público Federal, que orientou os órgãos responsáveis pela área que tomassem providências.

