Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre terá que divulgar informações sobre emendas parlamentares

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Site da prefeitura terá que informar valor e destino das emendas de vereadores Foto: Fernando Antunes/CMPA Site da prefeitura terá que informar valor e destino das emendas de vereadores. (Foto: Fernando Antunes/CMPA) Foto: Fernando Antunes/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi sancionada nesta semana a lei 14.118/2024, que inclui, no Portal Transparência da prefeitura de Porto Alegre, a divulgação de dados relativos à execução orçamentária e financeira de recursos oriundos de emendas parlamentares.

O projeto que originou a nova lei é de autoria do vereador José Freitas (Republicanos) e foi aprovado pela Câmara Municipal em 30 de outubro.

A lei determina que o Executivo deverá apresentar no portal as seguintes informações: nome do autor da emenda; valor total destinado pela emenda; nome, razão social e número de inscrição no CNPJ atualizados da entidade beneficiada, em caso de emenda impositiva; data de pagamento à entidade beneficiada ou de realização da obra; valor pago à entidade beneficiada ou custo final da execução da obra; plano de trabalho da entidade beneficiada; e andamento do processo de pagamento, atualizado a cada 90 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-tera-que-divulgar-informacoes-sobre-emendas-parlamentares/

Prefeitura de Porto Alegre terá que divulgar informações sobre emendas parlamentares

2024-12-04