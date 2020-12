Rio Grande do Sul Prefeitura de São Leopoldo anuncia toque de recolher e fechamento de parques e praças para conter o coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Medidas tentam conter aumento no número de casos de coronavírus e valem a partir desta terça-feira Foto: Reprodução Medidas tentam conter aumento no número de casos de coronavírus e valem a partir desta terça-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, anunciou nesta segunda-feira (21) que vai fechar parques e praças e determinar um toque de recolher na cidade para tentar conter o aumento no número de casos de coronavírus. As medidas foram decididas durante uma reunião extraordinária e já valem a partir desta terça-feira (22).

O toque de recolher valerá para todos os estabelecimentos não-essenciais, que deverão permanecer fechados entre 23h e 6h. O público também não poderá circular nos parques e as praças da cidade, que ficarão fechados.

O estacionamento na avenida Independência, principal avenida de comércio da cidade, também será bloqueado, e a prefeitura permitirá apenas a carga e descarga em um dos lados. Um decreto ainda deve detalhar as medidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul