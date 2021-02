Brasil Prefeitura de São Paulo começa a vacinar idosos com mais de 90 anos contra a Covid-19

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Idoso de 92 anos recebe a vacina na Zona Sul da capital paulista Foto: Reprodução de TV Idoso de 92 anos recebe a vacina na Zona Sul da capital paulista. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

A prefeitura de São Paulo começou nesta sexta-feira (05) a vacinar contra a Covid-19 os idosos com mais de 90 anos. As pessoas nessa faixa etária devem ir até uma das 468 UBS (Unidades Básicas de Saúde) da cidade para receber a primeira dose do imunizante.

Nesta sexta, a prefeitura também começou a vacinação domiciliar, para a mesma faixa etária, de pessoas que tiverem restrição de mobilidade.

Na UBS Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, o casal Hélio e Dirce, ambos com 92 anos, foram os primeiros a serem imunizados. “Foi tudo bem e não doeu nada”, disse dona Dirce após receber a vacina.

Eles estavam acompanhados da filha, Mônica, que celebrou a imunização dos pais. “Uma alegria muito grande. É uma benção poder ter os meus pais com essa idade. E chegou o momento, há um ano que a gente estava aguardando isso. Foi muito bom, estou super orgulhosa também disso”, afirmou ela.

