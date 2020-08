A Prefeitura de Porto Alegre paga integralmente a folha do funcionalismo do mês de agosto na segunda-feira (31). Ao todo, serão quitados R$ 226,63 milhões a 33.095 mil matrículas.

Segundo o Executivo, o crédito na conta de todos os servidores municipais ocorre durante o último dia útil do mês, segunda-feira.

Provas para agentes de saúde e de combate às endemias ocorrem neste domingo

As provas teórico-objetivas do processo seletivo público para provimento de cargos de agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde serão realizadas neste domingo (30), na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em duas escolas municipais, informação repassada previamente aos inscritos. Os candidatos deverão se apresentar nos locais a partir das 8h, antecedência solicitada para evitar aglomerações na entrada.

O horário de fechamento dos portões será às 9h30, com início da aplicação das provas às 9h40. Os candidatos terão três horas para a resolução do certame e preenchimento da grade de respostas.

Na entrada dos locais, os candidatos deverão guardar seus pertences e higienizar as mãos, assim como respeitar o distanciamento demarcado nas filas de acesso. Os horários determinados no edital 77/2020 seguirão conforme horário de Brasília.

O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início e só poderá se retirar, portando o caderno de questões, após duas horas do início da seleção, respeitando o distanciamento orientado pelos fiscais.

Outras informações podem ser obtidas no site da Fundatec.