Porto Alegre Pregão para manutenção dos terminais de ônibus de Porto Alegre é prorrogado

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

A ideia é que potenciais interessadas possam analisar o edital e seus anexos e participar da disputa Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre prorrogou a abertura do pregão (n° 26/2022) para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos terminais de ônibus e estações especiais do corredor da Terceira Perimetral.

A nova data é 16 de maio, às 10h. O edital foi divulgado no Diário Oficial de Porto Alegre de 26 de abril. A ideia é que potenciais interessadas possam analisar o edital e seus anexos e participar da disputa. A licitação é do tipo menor preço, orçada em R$ 2,2 milhões. A sessão pública ocorre no site www.portaldecompraspublicas.com.br.

Serviços

O contrato será assinado por 12 meses com possibilidade de renovação conforme as regras do edital. Os serviços previstos na licitação são pintura de edificações, lavagem de telhas, consertos na cobertura, pilares e edificações, banheiros e salas administrativas, iluminação, hidráulica, drenagem e esgotos, plataformas, telas de fechamento e demais serviços de engenharia.

Inicialmente, os trabalhos vão ocorrer nos terminais Triângulo, Antônio de Carvalho, Azenha, Restinga, Parobé e POP Center, além de três estações da Terceira Perimetral: Viaduto Utzig (Dom Pedro II x Benjamim Constant), Viaduto Jayme Caetano Brum (Carlos Gomes x Nilo Peçanha) e Viaduto Mendes Ribeiro (Carlos Gomes x Protásio Alves). Posteriormente, novos terminais e estações poderão fazer parte dos serviços do contrato.

