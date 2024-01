Economia Prejuízos e dívidas: Lula vai se reunir com empresas aéreas nos próximos dias para discutir ajuda ao setor

A ideia é discutir formas de "fortalecer" o setor, bastante afetado durante o período da pandemia de covid. (Foto: Reprodução)

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou, nessa segunda-feira (22), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, nos próximos dias, com os dirigentes das empresas de aviação civil. Segundo ele, a ideia é discutir formas de “fortalecer” o setor, bastante afetado durante o período da pandemia de covid.

“Vamos receber as companhias aéreas, para que elas possam externar as dificuldades do seu dia a dia. Todo o governo quer dar uma contribuição às empresas, que vêm enfrentando sérios problemas em todo o mundo”, afirmou o ministro.

Ele também citou o aumento das passagens aéreas, outra fonte de preocupação. Costa ressaltou que as viagens em todos os países ficaram, em média, mais de 15%.

Medidas do governo transferem voos do Santos Dumont para o Galeão

Citando dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o ministro disse que o custo de 76,8% das passagens vendidas no Brasil no ano passado ficou abaixo de R$ 800, enquanto de 5% a 6% do total foi de R$ 1.500 a R$ 1.600. Ele recomendou aos brasileiros que antecipem a compra dos bilhetes.

“Com a antecipação das vendas, os preços ficam mais em conta.”

O governo prepara um conjunto de medidas para ajudar companhias aéreas, que amargam prejuízos e acumulam dívidas.

O pacote em negociação com as empresas inclui o abatimento de dívidas regulatórias — como tarifas aeroportuárias —, renegociação de débitos tributários e uma linha de crédito via BNDES.

Um das possibilidades em estudo é o uso do Fundo Nacional de Aviação Civil como garantidor de empréstimos para o setor. Mas isso só seria possível com a aprovação de um projeto de lei, ou medida provisória. Costa disse que o assunto está sendo tratado com o Ministério da Fazenda.

Costa citou um levantamento feito pelos técnicos de sua pasta sobre o setor. Disse que, em 2023, o número de passageiros em voos nacionais e internacionais foi de 112,6 milhões, volume 15,3% que em 2022. Os voos domésticos, que somaram 730,7 mil em 2022, passaram para 789 mil, enquanto os internacionais subiram de 94 mil para 122 mil.

Turismo

Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, disse que o total de turistas estrangeiros que visitam o Brasil por ano está em torno de 6 milhões de pessoas. A meta é ampliar esse universo para 10 milhões de visitantes até 2026.

Sabino divulgou uma pesquisa que mostra que 97% dos brasileiros vão passar as férias de verão, incluindo o Carnaval, dentro do Brasil, e 51% escolheram sol e praia. O restante fará turismo rural, ecoturismo e de saúde e bem-estar.

Os estados que serão mais visitados são São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Porém, por região, o Nordeste está na frente, seguido pelo Sudeste.

