Por Redação O Sul | 10 de março de 2025

A 2ª edição do Prêmio Aliadas vai homenagear 13 mulheres de trajetórias destacadas. Foto: Sérgio González/Divulgação Aliadas Foto: Sérgio González/Divulgação Aliadas

Em sua 2ª edição, o “Prêmio Aliadas 2025” acontece nesta quinta-feira, 13 de março, a partir das 19 horas, nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Neste ano, a festa integra os festejos dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e mantém o compromisso social ao destinar todo o valor arrecadado ao Grupo Marias , entidade que acolhe e capacita mais de setenta mulheres em situação de vulnerabilidade na Restinga.

Realizada pela Associação Aliadas e Aliadas Company , a cerimônia é assinada por Xuxa Pires, com tradicional gastronomia do Chef Claudio Solano e várias atrações musicais, como os cantores Fabiano La Falci, Malu do Pagode, PH e a banda Comunidade Nin-Jitsu.

O “Prêmio Aliadas” foi criado para reconhecer mulheres de destaque em suas áreas de atuação e celebrar suas trajetórias de talento, dedicação e contribuição à sociedade, sendo concedido anualmente para 12 mulheres, em seis categorias. Nesta edição será realizada uma “Homenagem Especial” à trajetória profissional da jornalista Marjana Vargas. A diretora de Conteúdo da Rede Pampa e da Rádio Grenal será destacada pelo pioneirismo de sua atuação no jornalismo esportivo. Nos anos 1990, Marjana foi a primeira mulher repórter setorista de futebol no Rio Grande do Sul e uma das primeiras do Brasil. Em um ambiente historicamente masculino, sua presença e atuação abriram portas para uma nova geração de jornalistas, consolidando seu legado no setor.

Para a CEO da Associação Aliadas, Ali Klemt , “o Prêmio Aliadas é um movimento de valorização, inspiração e transformação que tem o propósito de reconhecer mulheres que fizeram a diferença, destacando suas trajetórias de talento, dedicação e impacto na sociedade”, afirma a empresária e também comunicadora da TV Pampa.

Prêmio Aliadas 2025:

Data: 13 de março (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Associação Leopoldina Juvenil – Porto Alegre

Atrações musicais: Fabiano La Falci, Malu e PH e Comunidade Nin-Jitsu

Renda revertida para reforma e melhoria da sede do Grupo Marias

