Por Redação O Sul | 8 de abril de 2025

Na manhã dessa terça-feira (8), o grupo colorado realizou o penúltimo treinamento antes do duelo com o Atlético Nacional, da Colômbia. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Após vencer a última partida pelo Brasileirão e chegar a uma invencibilidade de 15 jogos na temporada, a equipe do Inter agora intensifica sua preparação para o próximo compromisso pela Copa Libertadores. Nesta quinta-feira (10), o Colorado enfrenta o Atlético Nacional (Colômbia), às 19h no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos da competição nacional.

Na manhã dessa terça-feira (8), o grupo realizou o penúltimo treinamento antes do duelo com o time colombiano. O treinador Roger Machado, junto da sua comissão, orientou atividades técnicas e táticas no gramado do CT Parque Gigante.

No treino de segunda-feira (7), os jogadores Gabriel Carvalho e Bruno Tabata voltaram aos treinos com o grupo e podem servir de opção para Roger contra o Atlético Nacional. Os dois ainda não estrearam na temporada. Gabriel Carvalho sofreu uma lesão no pé esquerdo logo no início do ano, quando estava junto da seleção sub-20. O jovem já está vendido ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, onde se apresentará em agosto, quando fará 18 anos. Já Bruno Tabata teve um problema muscular na coxa esquerda, inicialmente um desconforto na pré-temporada.

A preparação para o confronto chega ao fim na manhã desta quarta-feira (9). Na primeira rodada, o Colorado havia empatado fora de casa em 1 a 1 contra o Bahia, já o time de Medelín venceu o Nacional-URU por 3 a 0.

O resultado da partida deixou o Colorado na segunda posição do Grupo F, com 1 ponto. Já o Bahia, com a mesma pontuação, ficou em terceiro lugar na chave devido a critérios de desempate. O Atlético Nacional ocupa a primeira colocação na tabela e o Nacional está em quarto.

Após o confronto com o time baiano, disputado na última quinta-feira (3) na Arena Fonte Nova, em Salvador, o técnico Roger Machado avaliou o desempenho do Inter na partida como positivo, apontou falhas e ressaltou o poder de reação de sua equipe.

“Esse time se recusa a perder. Estando em inferioridade, buscou alternativas para chegar ao gol de empate, soube sofrer nos momentos em que precisava e isso faz com que a gente possa avaliar esse ponto como um grande ponto conquistado fora de casa, buscando a evolução dentro da competição”, afirmou Roger.

“Nós erramos tecnicamente em alguns bons momentos em que se a gente controla a bola e faz uma escolha mais adequada para o que o momento está pedindo, a gente poderia ser mais agressivo, principalmente em finalizações. […] Mas eu estou muito satisfeito com esses dois jogos [contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e contra o Bahia]”, disse ainda o treinador colorado.

Brasileirão

Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Cruzeiro por 3 a 0 na noite de domingo (6), com gols de Alan Patrick, Valencia e Borré. A pontuação do Colorado na competição é a mesma de outras seis equipes (4 pontos), no entanto, devido aos critérios de desempate, o clube gaúcho assumiu a primeira posição da tabela de classificação.

Na sua estreia pelo Campeonato Brasileiro, a equipe de Roger Machado havia empatado em 1 a 1 como Flamengo, no Maracanã. Já pela terceira rodada do Brasileirão, o time gaúcho enfrentará o Fortaleza no próximo domingo (13), na Arena Castelão, às 20h.

