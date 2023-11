Colunistas Prepare-se: reforma tributária prevê maior imposto do planeta: 27,5%

Por Flavio Pereira | 3 de novembro de 2023

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que governo já tem 60 votos no Senado. (Foto: Agência Brasil)

Alguém precisa pagar a conta dos jatinhos, das diárias de hotéis luxuosos, e dos salários e jetons milionários pagos a membros do governo. A minuta do relatório da reforma tributária no Senado Federal foi discutida pelo relator da reforma tributária no Senado Federal, Eduardo Braga (MDB-AM) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tiveram um encontro ontem(2). O governo calcula que terá 60 dos 81 votos do Senado para aprovar a proposta, todos conquistados à custa de muitos argumentos irresistíveis. A solução encontrada pelo governo e pelo Congresso para inflar a receita, é simples: aumentar para 27,5% o IVA, o novo imposto do Valor Adicionado e aprová-lo a toque de caixa. Será o maior IVA do planeta, admite o próprio Haddad. Adivinhe quem pagará a conta?

Famurs apresentou dois pontos ao texto

Presidente da Famurs e prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi já apresentou em Brasília dois pontos que os prefeitos consideram essenciais no texto da reforma: alteração no critério de repasse do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) aos municípios e a criação de um dispositivo que possa garantir ressarcimento aos municípios com a extinção do IPI.

Ministra da Igualdade Racial quer banir expressão “buraco negro”

Em entrevista ao programa “Bom dia, Ministro”, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nesta quinta-feira (2), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, falou sobre termos considerados racistas e que não são usados por quem tem letramento racial. Um dos termos citados pela ministra como racista, foi “buraco negro”, expressão científica internacional, que se refere a uma região no espaço com campo gravitacional tão intenso que absorve até mesmo a luz. Outra palavra citada por Anielle foi “denegrir”.

Governo quer a volta do seguro obrigatório, o DPVAT

O seguro de trânsito de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, o famigerado DPVAT extinto no Governo Bolsonaro, depois que foi descoberto um fundo de R$ 4 bilhões gerido pela Lider Seguradora, agora vai voltar. O governo Lula quer a volta do seguro obrigatório, que será gerido pela Caixa Economica Federal.

Ex-senador acusado de assassinato já deixou o Solidariedade

O ex-senador Telmário Mota, suspeito de mandar assassinar a mãe de uma de suas filhas, já pediu desfiliação do Solidariedade. O pedido para deixar a legenda ocorreu dias após o assassinato de Antônia Araújo Souza, morta com um tiro na cabeça, em 29 de setembro. Telmário foi preso em Nerópolis (GO), na última segunda-feira, 30.

Réquiem para Claudio Strassburger

O colunista registra com muita tristeza a passagem do amigo, empresário, ex-deputado federal e vice-governador Cláudio Enio Strassburger, que morreu aos 95 anos, nesta quarta-feira (1º), em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite decretou luto oficial de três dias no Estado pela morte do ex-vice-governador.

