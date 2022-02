Polícia Presa quadrilha de estelionatários que aplicava o golpe do bilhete premiado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2022

Quase 90 policiais civis participaram da operação em Passo Fundo, Porto Alegre, Farroupilha e Bom Progresso Foto: Polícia Civil/Divulgação Quase 90 policiais civis participaram da operação em Passo Fundo, Porto Alegre, Farroupilha e Bom Progresso. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (04), a Operação Golpe de Azar para prender uma quadrilha de estelionatários que aplicava o golpe do bilhete premiado no Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e temporária e 26 de busca e apreensão em Passo Fundo, Porto Alegre, Farroupilha e Bom Progresso. Quinze criminosos foram presos. Os policiais apreenderam documentos, veículos e outros objetos.

As investigações, que duraram oito meses, apontaram que diversos estelionatários oriundos de Passo Fundo praticaram o golpe contra pelo menos 30 vítimas em Pelotas.

“O golpe se dá, em regra, quando a vítima é abordada por um golpista que se faz passar por uma pessoa humilde e que teria um bilhete premiado em mãos. Após a abordagem inicial, entram em cena os demais golpistas, que confirmam a premiação e convencem a vítima a transferir valores a título de garantia para o recebimento de parte do prêmio”, explicou a polícia.

O prejuízo contra as vítimas do golpe, a maioria mulheres idosas, é estimado em mais de meio milhão de reais. Além das prisões, foi solicitado ao Judiciário o bloqueio de diversas contas bancárias dos criminosos.

Participaram da ação 87 policiais civis. Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa.

