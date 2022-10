Polícia Presa quadrilha gaúcha que movimentou pelo menos R$ 2,5 milhões aplicando o golpe dos nudes

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram cumpridos 39 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão em municípios gaúchos Foto: Polícia Civil/Divulgação Foram cumpridos 39 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão em municípios gaúchos. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil gaúcha deflagrou, na manhã desta quinta-feira (06), a Operação X-CON III para combater os crimes de extorsão e associação criminosa praticados por meio do chamado golpe dos nudes.

Foram cumpridos 39 mandados de prisão, 44 de busca e apreensão e

39 bloqueios financeiros nos municípios de Montenegro, Porto Alegre, Passo Fundo, Canoas, Eldorado do Sul, Novo Hamburgo, Estância Velha, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Esteio, Campo Bom, Lindolfo Collor, Xangri-lá e Lajeado. Ao todo, 250 policiais civis participaram da ação.

Os investigados teriam movimentado pelo menos R$ 2,5 milhões. As vítimas da quadrilha, que é comandada por detentos, são do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Pelo menos 32 pessoas foram presas.

Por meio do golpe dos nudes, as vítimas são chantageadas por estarem trocando mensagens de cunho sexual e fotos íntimas, pelo WhatsApp ou por redes sociais, com supostas adolescentes. Os criminosos simulam que o caso foi descoberto e passam a exigir dinheiro para evitar que a situação seja exposta ou denunciada à polícia.

Na maioria das vezes, após o recebimento de valores, os estelionatários continuam exigindo dinheiro, dizendo que haverá a necessidade de submeter as supostas adolescentes a tratamento psicológico, além de ameaçar familiares da vítimas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia