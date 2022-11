Futebol “Presente para Cristiano Ronaldo”, diz técnico de Gana sobre marcação de pênalti a favor de Portugal

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











CR7 primeiro jogador na história a fazer gol em cinco copas diferentes. (Foto: Reprodução/Twitter/Portugal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico de Gana, Otto Addo, não aceitou a marcação do pênalti a favor de Portugal em que Cristiano Ronaldo aproveitou para abrir o placar na vitória lusa por 3 a 2, pelo Grupo H da Copa do Mundo. Addo criticou a decisão do árbitro norte-americano Ismail Elfath, que viu falta no craque português em uma disputa de bola dentro da área. Os portugueses tiveram atuação discreta em campo até o gol marcado.

“A ação (na área) foi um corpo a corpo entre os jogadores. Não sei se o árbitro e o VAR prestaram atenção. Se observamos as imagens do lance, é incrível. Inclusive, foi falta a nosso favor”, disse o técnico, que tratou a jogada como um “presente” da arbitragem para Cristiano Ronaldo, que entrou para a história ao se tornar o primeiro jogador a marcar em cinco Copas diferentes. “Foi um verdadeiro presente. Um presente especial do árbitro.”

Gana vendeu caro a derrota para Portugal. Organizada defensivamente, a seleção africana segurava o 0 a 0 no placar até a marcação do pênalti. Quando sofreu o gol, precisou sair para o ataque e conseguiu o empate, mas abriu espaços em seu campo e sofreu dois gols. No fim, Gana marcou um segundo gol e quase chegou ao empate, mas parou na defesa portuguesa.

O treinador ganês disse que seus jogadores estavam muito decepcionados com a derrota, mas foram valentes na partida. “Não tivemos muita sorte. Com um pouco de sorte, poderíamos ter marcado um ponto, mas o árbitro também não nos ajudou”.

Empate sem gols

Se Portugal e Gana foi emocionante, o mesmo não se pode dizer da partida entre Coreia do Sul e Uruguai, que empataram por 0 a 0.

A seleção sul-coreana começou a partida pressionando o adversário em seu campo de defesa, forçando o Uruguai a explorar os contra-ataques.

Ainda na metade do primeiro tempo, os papéis se inverteram, e o Uruguai quase abriu o placar após finalização do meio-campista Valverde dentro da grande área.

Aos 33 minutos, o atacante sul-coreano Hwang Eui-Jo recebeu a bola sozinho na grande área uruguaia, mas chutou por cima do gol.

A melhor oportunidade da primeira etapa aconteceu aos 42 minutos, quando o zagueiro uruguaio Godín cabeceou a bola na trave após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, as equipes mantiveram o equilíbrio do jogo. Aos 35 minutos, a finalização do atacante uruguaio Núñez quase passou perto do gol adversário. A poucos minutos do final, Valverde arriscou de fora da área e carimbou a trave.

A Coreia do Sul ainda teve uma última chance de inaugurar o marcador. O goleiro uruguaio Rochet saiu mal com os pés e entregou a bola no pé do atacante Son, que ajeitou e finalizou para fora.

Pelo Grupo H da Copa, Gana agora enfrenta a Coreia do Sul, que empatou em 0 a 0 com o Uruguai. A partida está marcada para segunda-feira, às 10h (de Brasília). Mais tarde, às 16h, será a vez de Portugal enfrentar o Uruguai.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol