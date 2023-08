Brasil Preservação da Amazônia: Lula volta a cobrar países ricos e fala em “pagamento de dívida com o planeta”

14 de agosto de 2023

Lula disse que a contribuição seria um "pagamento de uma dívida com o planeta Terra" por terem começado o processo de poluição anos antes dos países em desenvolvimento. Foto: José Cruz/Agência Brasil Lula disse que a contribuição seria um "pagamento de uma dívida com o planeta Terra" por terem começado o processo de poluição anos antes dos países em desenvolvimento. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cobrar nesta segunda-feira (14) os países ricos pela ajuda financeira para proteger a Amazônia.

A fala ocorreu durante a décima edição da live semanal Conversa com o Presidente. O petista ainda salientou que a contribuição seria um “pagamento de uma dívida com o planeta Terra” por terem começado o processo de poluição anos antes dos países em desenvolvimento.

“É muito simples compreender. Os países ricos tiveram sua introdução na revolução industrial bem antes que o Brasil. Então, eles são responsáveis pela poluição do planeta muito antes de nós. Eles conseguiram derrubar todas as suas florestas muito antes de nós. Agora, o que eles tem que fazer, é contribuir financeiramente para que os outros países possam se desenvolver. Nós não queremos ajuda, queremos um pagamento efetivo. É como se tivesse pagando uma coisa que eles devem à humanidade. Eles devem à humanidade a gente preservar as atuais florestas”, disse Lula.

Ele ainda afirmou que os países amazônicos, após a Cúpula da Amazônia, realizada na última semana em Belém, estão em “condições” de cobrarem os países ricos na próxima COP dos Emirados Árabes.

“Nós temos condições de chegar ao mundo lá nos Emirados Árabes e dizer: a situação é essa e queremos essa contribuição. E isso não é favor. É pagamento de uma dívida que vocês têm com o planeta Terra porque vocês derrubaram a floresta de vocês 100 anos antes de nós. Então agora vocês paguem para que a gente possa preservar nossa floresta”, frisou.

Lula reafirmou sua promessa de entregar a Amazônia com desmatamento zero até 2030. Ele voltou a falar que vai dialogar com prefeitos e governadores da região amazônica para que sejam “aliados” e “parceiros” no combate ao desmatamento e às queimadas.

“Quando nós anunciamos até 2030 desmatamento zero, não é uma obra de ficção, é uma perseguição que vamos fazer. Vamos ter que conversar com todos os prefeitos que estão na Amazônia, porque nós não queremos ficar brigando com prefeitos. Queremos que ele seja um parceiro para que a gente possa ter como aliado no combate às queimadas e ao desmatamento. Queremos ter os prefeitos como aliados. Queremos entregar a Amazônia com desmatamento zero.”

O petista fez uma avaliação positiva da Cúpula da Amazônia, destacou a participação social para definição das políticas públicas e disse que os países amazônicos continuarão conversando para afinar as propostas que levarão aos países ricos na COP-28, nos Emirados Árabes, em dezembro.

“O encontro foi uma coisa excepcional. Nunca se discutiu a Amazônia com a força da sociedade como se discutiu dessa vez”, disse, lembrando que o encontro resultou em um documento comum, com voz dos países e de 30 mil pessoas que participaram dos Diálogos Amazônicos, evento que antecedeu a Cúpula.

Segundo Lula, todo mundo fala e dá palpite sobre a Amazônia, mas é a primeira vez que a Amazônia e seu povo falam para o mundo. “Por isso vamos levar esse documento. Vamos ter algumas reuniões até chegar aos Emirados Árabes e vamos, pela primeira vez, discutir com mais seriedade a contribuição de países ricos para a preservação da floresta”.

