Mundo Lula é orientado a não reagir a provocações do presidente da Argentina Javier Milei

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Milei voltou a chamar o presidente brasileiro de "comunista". (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo brasileiro reagiu com muito incômodo à manifestação do presidente argentino Javier Milei em uma publicação no X, antigo Twitter, com uma série de ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Milei se refere a um “perfeito dinossauro idiota”, a quem não nomeia. Em outro trecho, cita Lula dizendo que o petista foi “preso por corrupção” e que é “comunista”.

Na postagem, o presidente da Argentina também insiste na versão de que a recente tentativa de golpe militar na Bolívia foi uma fraude – posição argentina que já foi repudiada pelo governo de Luis Arce e que, inclusive, rendeu uma chamada ao embaixador argentino em La Paz.

A ideia de uma tentativa de “autogolpe” na Bolívia ganhou força depois que o general Juan José Zúñiga, que liderou o movimento golpista, afirmou ter agido a pedido de Arce para aumentar sua popularidade, algo que foi negado pelo presidente boliviano.

“Depois dos ataques de Lula (especialmente sua forte interferência na campanha eleitoral e sólido apoio à campanha mais suja da história) ele reclama porque eu lhe respondo com sinceridade (ele foi preso por corrupção e é comunista)”, diz trecho da postagem de Milei.

A campanha “mais suja da história” mencionada pelo presidente argentino na postagem é a de Sergio Massa, peronista que contava com o apoio do governo Lula na disputa presidencial contra Milei no ano passado.

Assessores próximos a Lula reclamaram da postura agressiva do mandatário argentino, mas afirmam que não deve haver uma resposta igualmente provocativa via manifestação nas redes sociais.

Eles avaliam que “seria dar o palanque que Milei quer”. “Não podemos rebaixar o debate”, disse uma fonte.

Santa Catarina

No Itamaraty, a avaliação de alguns segmentos é de que Milei “acusa o golpe pelas críticas recebidas por sua maneira de conduzir a diplomacia argentina”.

O Ministério das Relações Exteriores também descarta qualquer manifestação, mas vai acompanhar de perto a agenda do presidente argentino no próximo fim de semana, quando ele irá a Santa Catarina para participar de um fórum conservador.

Em uma entrevista em 26 de junho, Lula cobrou pedido de desculpas por parte de Milei ao Brasil. Segundo Lula, o presidente argentino falou “muita bobagem”.

Na ocasião, Lula não detalhou as falas de Milei incluídas na cobrança, mas deu a declaração ao ser questionado sobre as tratativas para repatriar cerca de 180 foragidos envolvidos nos atos terroristas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília.

“Nós estamos tratando da forma mais diplomática possível. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Falou muita bobagem”, disse o presidente na entrevista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-da-argentina-ataca-lula-em-post-e-governo-brasileiro-decide-nao-responder/

Lula é orientado a não reagir a provocações do presidente da Argentina Javier Milei

2024-07-03