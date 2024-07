Esporte Presidente da Argentina demite assessor que queria que a seleção de futebol do país pedisse desculpas após cantos racistas

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2024

A Federação Francesa de Futebol anunciou que irá acionar a Fifa a respeito da música. Foto: Conmebol/Twitter

O presidente Javier Milei determinou a demissão do subsecretário de Esportes da Argentina, Julio Garro, nessa quarta-feira (17). Garro havia cobrado Lionel Messi e os jogadores da Seleção Argentina por um pedido de desculpas após um canto racista. O gabinete de Milei publicou uma mensagem em uma rede social comunicando a demissão de Garro.

“A Presidência informa que nenhum governo pode dizer o que comentar, o que pensar ou o que fazer à Seleção Argentina, Campeã Mundial e Bicampeã Americana, ou a qualquer outro cidadão. Por isso, Julio Garro deixa de ser Subsecretário de Esportes da Nação.”

A Fifa anunciou que abriu uma investigação para apurar o cântico racista da seleção argentina. Além disso, o Chelsea, da Inglaterra, também abriu um processo disciplinar contra Enzo Fernández.

“A Fifa condena com veemência qualquer forma de discriminação, por parte de qualquer pessoa, incluindo jogadores, torcedores e dirigentes”, disse em nota.

O meia Enzo Fernández usou a conta dele no Instagram para pedir desculpas pelo canto e admitiu que “a canção inclui uma linguagem muito ofensiva”.

“Sou contra todas as formas de discriminação e peço desculpas por ter me deixado levar pela euforia das comemorações da Copa América. O vídeo, esse momento, essas palavras, não refletem minhas crenças nem meu caráter. Lamento muito”, completou.

Entenda

O então subsecretário do esporte da Argentina, Julio Garro, solicitou que Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), e o capitão da Seleção Lionel Messi peçam desculpas publicamente pelos cânticos racistas entoados pelos jogadores após a conquista do título da Copa América.

“O capitão da seleção nacional deve pedir desculpas. O mesmo que o Presidente da AFA. Isso nos deixa, como país, em uma situação ruim depois de tantas glórias”, disse Julio Garro ao portal Corta.

Nessa terça-feira (16), a Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou que irá acionar a Fifa a respeito da música cantada por atletas argentinos em uma transmissão ao vivo feita pelo volante Enzo Fernández, do Chelsea, da Inglaterra.

Após a vitória diante da Colômbia, na final do torneio, o elenco campeão se exaltou nas celebrações ao entoar um cântico de torcida com letras racistas e homofóbicas em ofensa a jogadores franceses. Vale ressaltar que Messi não foi visto na gravação. Apesar do meio-campista, responsável pela gravação do momento, ter pedido desculpas publicamente, investigações sobre o ocorrido foram abertas pela entidade máxima do futebol e pelo clube inglês.

A situação teria criado, segundo a imprensa inglesa, um ‘racha’ no elenco da equipe londrina. O argentino afirmou ter “se exaltado” durante a comemoração.

“Eu luto contra a discriminação de todas as formas e me desculpo por ter me exaltado durante a comemoração do título da Copa América”, afirmou.

Na última segunda-feira (15), o jogador Enzo Fernández registrou através de uma live no seu perfil de Instagram a celebração da delegação argentina dentro de um ônibus. Na ocasião, os atletas cantaram uma música com ofensas racistas e homofóbicas. Ao perceber o cântico entoado, Fernández prontamente encerrou a transmissão ao vivo em sua rede social.

A letra diz: “Eles jogam pela França, mas são de Angola! Que bom que eles vão correr. Se relacionam com transexuais, a mãe deles é nigeriana, o pai deles cambojano mas no passaporte: francês”

A música em questão ganhou notoriedade em 2022, quando a Argentina conquistou o título da Copa do Mundo. Desde então, torcedores argentinos constantemente entoam os versos ofensivos ao atletas de naturalidade francesa. Vale destacar que no ano em questão, os argentinos venceram a final contra a França. Após o empate em 3 a 3 no tempo normal, os latino levantaram o troféu ao bater os europeus nos pênaltis por 4 a 2.

