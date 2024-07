Mundo Presidente da Argentina deve vir ao Brasil para fórum conservador; roteiro não prevê agenda com Lula

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Passagem pelo país pode incluir encontro com ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem Milei (foto) tem afinidade ideológica Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Argentina, Javier Milei, deve vir ao Brasil no próximo fim de semana para participar de um fórum conservador – e sem previsão de encontro com Luiz Inácio Lula da Silva.

Milei é esperado na CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora), que será realizada em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nos dias 6 e 7. O evento prevê palestras de políticos de direita e extrema-direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.

Até o momento, a viagem não foi divulgada oficialmente pelo governo da Argentina. Questionados pelo g1, o Palácio do Planalto e o Itamaraty ainda não comentaram a possível visita de Milei.

Interlocutores na Casa Rosada dizem que um encontro com Bolsonaro não está marcado, mas consta nas intenções da assessoria de Milei. A presença de Milei no fórum conservador contrasta com a ausência prevista do presidente da Argentina em outro evento: a Cúpula do Mercosul, marcada para o próximo dia 8 em Assunção, no Paraguai.

O presidente argentino desistiu de participar do evento, usualmente povoado pelos chefes de Estado. Em seu lugar, a Argentina será representada pela chanceler Diana Mondino.

Diplomatas do Itamaraty avaliam que a postura de Milei está clara desde a sua posse, em janeiro deste ano: foco na política interna e acenos à direita local e global, enquanto a diplomacia tradicional e as relações com blocos e organismos internacionais ficam a cargo de representantes.

No Palácio do Planalto, a opção de Milei por uma reunião com Bolsonaro e uma ausência à Cúpula do Mercosul pode reforçar o distanciamento entre os políticos.

Lula e Milei nunca se reuniram em um encontro bilateral, apesar de Brasil e Argentina serem os principais parceiros comerciais um do outro no continente. Eles estiveram juntos na cúpula do G7 na Itália, em junho, mas não se reuniram a sós.

Na última semana, Lula chegou a cobrar que Milei pedisse desculpas ao Brasil e a ele por ter falado “muita bobagem”. Não houve resposta pública do governo argentino. Questionados sobre a possibilidade de uma reunião bilateral nos próximos meses, diplomatas e assessores internacionais de Lula dão respostas similares, na seguinte linha: “Por enquanto, podem esquecer.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-da-argentina-deve-vir-ao-brasil-para-forum-conservador-roteiro-nao-preve-agenda-com-lula/

Presidente da Argentina deve vir ao Brasil para fórum conservador; roteiro não prevê agenda com Lula

2024-07-01