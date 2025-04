Mundo Presidente da Argentina, Javier Milei dá a entender que o Brasil deveria agradecer a ele porque o governo Trump taxou produtos do nosso país em “apenas” 10%

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Javier Milei é aliado de primeira hora de Donald Trump. (Foto: Reprodução)

O presidente da Argentina, Javier Milei, deu a entender que o Brasil deveria agradecer à Argentina por ter sido taxado em 10% pelos EUA no início do mês. A declaração foi feita a um podcast na segunda-feira (14). No último dia 2, o presidente americano, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 10% para produtos importados do Brasil – a menor alíquota do tarifaço imposto por Washington a diversos países no mundo.

No podcast “La Cosa en Sí”, Milei foi entrevistado pelo apresentador Alejandro Fantino. Em certo momento, Fantino trouxe à tona uma conversa na qual foi questionado sobre por que tanto o Brasil e a Argentina foram taxados em 10%, embora Milei seja aliado de primeira hora de Trump, enquanto o governo Lula, no Brasil, tem uma relação mais distante com a atual gestão dos EUA.

“Eu disse a eles: Pessoal, se o Brasil ficar doente, nós ficaremos doentes. Então, em algum momento, o Brasil deveria, não sei se deveriam agradecer…”, disse Fantino.

“É verdade”, concordou Milei.

Segundo Milei, não fosse sua relação com a Casa Branca, a Argentina deveria ter recebido uma tarifa de 35% “mais as penalidades” pelo déficit comercial americano com Buenos Aires. O presidente argentino argumentou que o impacto das tarifas nos outros países do Mercosul penalizaria indiretamente a Argentina, e por isso todos os países do bloco foram taxados em 10%.

“Isso gerava um desvio de comércio, estenderam para o Mercosul e quando viram o quanto pesava o Mercosul dentro da América do Sul, [disseram] ‘vamos colocar tudo em 10 [porcento]'”, explicou o presidente argentino, sem dar mais detalhes.

“Ou seja, se impusessem uma taxa de 35% ao Brasil, poderiam adoecer ou machucar a nós [na economia]”, afirmou o apresentador. “Óbvio”, respondeu Milei.

A entrevista ao podcast, realizada na noite de segunda-feira e transmitida ao vivo, durou mais de quatro horas e meia. De acordo com o jornal “La Nación”, Fantino e Milei são amigos pessoais.

Fantino é uma personalidade de TV e atuava principalmente como locutor esportivo, tendo narrado jogos da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, para uma rádio de seu país.

A conversa com Milei também abarcou outros assuntos, inclusive o técnico do Corinthians, Ramón Díaz. “Ramón Díaz é um gênio. Estou esperando ir para o Brasil para vê-lo. Entende o folclore do futebol como ninguém”, destacou Milei.

