Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Vilmar Zanchin defendeu os projetos durante reunião-almoço na sede da Federasul. (Foto: Rodrigo Rodrigues/AL-RS)

Durante palestra nessa quarta-feira (1º) na sede da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin, detalhou os projetos para a área educacional que tramitarão em regime de urgência nos próximos dias. O pacote foi encaminhado em outubro pelo próprio Parlamento ao governo gaúcho, que acrescentou propostas.

O deputado foi recepcionado no palco da reunião-almoço “Tá na Mesa” pelo presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, que mencionou países de destaque no assunto, como Finlândia e Estônia. “No Brasil já há pequenas Estônias e o Rio Grande do Sul foi por muito tempo referência em educação de qualidade, mas a atual situação nos envergonha”, comparou.

Estatísticas apresentadas por Zanchin corroboraram a manifestação do dirigente da Federasul. É o caso da taxa de reprovação dos estudantes gaúchos no ensino médio, que chega a 8,9%, acima da proporção nacional de 8,4%. Ou do índice de evasão, com diferença ainda maior: 11% no Rio Grande do Sul, contra 6,6% no País.

O presidente da Assembleia salientou, também, o fato de as propostas terem sido elaboradas após diálogo com representantes do Judiciário, Ministério Público e sociedade em geral: “Esse trabalho resultou no ‘Marco Legal da Educação’, com sugestões, diretrizes e normas prevendo ações e metas para melhorar o ensino público do Rio Grande do Sul”.

(Marcello Campos)

2023-11-01