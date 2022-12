Rio Grande do Sul Presidente da Assembleia Legislativa gaúcha assumirá o governo do Estado no dia 11

Por Marcelo Warth | 5 de dezembro de 2022

Valdeci deve ocupar o posto de governador interino até o fim da tarde do dia 13 Foto: Divulgação Valdeci deve ocupar o posto de governador interino até o fim da tarde do dia 13. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), estará fora do Estado nos dias 12 e 13 deste mês, em razão de compromissos oficiais. Durante esse período, o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado Valdeci Oliveira (PT), comandará o Poder Executivo.

A solenidade de transmissão do cargo ocorrerá no dia 11, às 16h, no Palácio Piratini. Ranolfo viajará para São Paulo, onde será realizado o leilão de revitalização do Cais Mauá, no dia 12. Depois, participará do Fórum de Governadores, em Brasília.

“Assumir a condução do Rio Grande na ausência do governador está entre as atribuições do presidente do Legislativo, mas também simboliza o respeito e a independência dos Poderes e a grandeza que estes conferem à política gaúcha. Fico honrado e feliz, pois isso, em um momento de polarização, demonstra que sempre haverá espaço para o diálogo e para o reconhecimento de que a democracia é e continua sendo o melhor caminho a ser trilhado por toda a sociedade”, declarou Valdeci, que deve ocupar o posto de governador interino até o fim da tarde do dia 13.

O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Marenco (PDT), assumirá temporariamente o comando da Casa.

