Por Pedro Marques | 8 de maio de 2022

“É uma honra assumir a prefeitura da nossa Capital", afirmou Cecchim durante a transmissão de cargo. Foto: Pedro Piegas/PMPA “É uma honra assumir a prefeitura da nossa Capital", afirmou Cecchim durante a transmissão de cargo. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, embarca neste domingo (8) para Dinamarca e Suécia em busca de projetos sustentáveis que possam ser implantados na capital gaúcha. Durante a sua ausência (até sábado, dia 14), o comando do Executivo estará a cargo do presidente da Câmara de Vereadores, Idenir Cecchim. Isso porque o vice-prefeito Ricardo Gomes estará em período de férias.

“É uma honra assumir a prefeitura da nossa Capital. Sentimento maior ainda pela confiança do prefeito Sebastião Melo, que de forma tão comprometida faz a gestão da nossa cidade”, afirma o prefeito em exercício, Idenir Cecchim. “Cumprirei com muita responsabilidade neste período as agendas e compromissos do Executivo, representando toda a Câmara Municipal. Essa relação de diálogo e trabalho conjunto que temos tido é importante para o desenvolvimento da nossa cidade”, destaca.

Viagem

A finalidade é cumprir o compromisso firmado em 2021 na Cúpula Mundial do Clima, em Glasgow (Escócia), para redução de 50% das emissões de carbono em 50% até 2030 e eliminação até 2050.

Melo tem reuniões agendadas com a prefeitura de Copenhague, na Dinamarca, a fim de conhecer experiências bem sucedidas de desenvolvimento urbano e ambiental. Depois, de 11 a 13 de maio, vai à cidade de Malmo, na Suécia, a convite da administração local, para acompanhar o Congresso Mundial do Iclei (Governos Locais para a Sustentabilidade).

Em Malmo, a comitiva será recebida pela prefeita Katrin Jammeh e conhecerá projetos de sustentabilidade e novas tecnologias ambientais. A cidade de 350 mil habitantes na região Sul da Suécia tem entre as suas metas até 2030 ser totalmente abastecida com energia renovável.

Ainda no Congresso do Iclei, Melo participará de painel, ao lado de representantes da França, Hungria, Equador e da própria Suécia. Ele pretende apresentar ações da Capital gaúcha para reduzir a emissão de poluentes e construir um desenvolvimento econômico ambientalmente sustentável.

Urbanismo

A dinamarquesa Copenhague é mundialmente conhecida pela cultura do uso da bicicleta. Muito de suas políticas públicas no setor têm por base os preceitos do arquiteto e urbanista Jan Gehl, 85 anos, autor do livro “Cidades para Pessoas”.

A comitiva porto-alegrense visitará o escritório de Gehl e percorrerá a cidade em busca de referências para a capital gaúcha. Um exemplo é o programa de recuperação de canais e rios antigamente poluídos por atividades industriais e dejetos das residências.

Melo estará acompanhado dos secretários municipais Luiz Otávio Prates (Comunicação) e Germano Bremm (Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade), além da diretora de Políticas e Projetos de Sustentabilidade da pasta, Rovana Bortolini, e do diretor de Relações Internacionais, Ricardo Sondermann. (Pedro Marques)

