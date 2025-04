Política Presidente da Câmara dos Deputados compara tarifas dos Estados Unidos ao 11 de setembro: “Nos leva a períodos bem retrógrados”

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segundo o presidente da Câmara, os eventos históricos representam “mudança de parâmetro e comportamento entre países” Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Segundo o presidente da Câmara, os eventos históricos representam “mudança de parâmetro e comportamento entre países”. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que as tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos aos produtos oriundos do Brasil representam um marco para mudança de parâmetro e comportamento entre países, assim como os ataques das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001.

“Estamos tendo uma mudança de comportamento para aquilo que nos leva a períodos bem retrógrados, a volta do bilateralismo, mercantilismo”, disse em palestra na Associação Comercial de São Paulo nesta segunda-feira (07).

Hugo declarou que é necessário fazer uma análise do cenário mundial a partir de 2 de abril, e que ele não tem certeza se a situação traz oportunidades para países emergentes.

“Se 11 de setembro foi um marco para o mundo com ataque às Torres Gêmeas, mudando a conformação política mundial, nós temos o 2 de abril de 2025 como uma mudança de parâmetro e comportamento para países”, completou.

O deputado também afirmou que “o Brasil mais do que nunca precisa acertar a mão”, referindo-se às relações comerciais exteriores. Na última quarta-feira (02), a Câmara aprovou, em votação simbólica, o projeto de lei da reciprocidade econômica.

O projeto determina critérios para a reciprocidade em caso de barreiras comerciais a produtos brasileiros. A intenção do texto é contornar possíveis sobretaxas de outros países, em especial para produtos do setor do agronegócio.

O texto é uma reação brasileira ao governo de Donald Trump, que anunciou, ainda na quarta-feira, a aplicação de tarifas de importação de 10% aos produtos oriundos do Brasil.

O republicano apresentou uma tabela com as taxas que serão aplicadas aos parceiros comerciais dos EUA. Segundo Trump, o patamar de 10% é uma base, e tarifas mais elevadas serão aplicadas a nações específicas. Em março, a Casa Branca já havia imposto uma tarifa de 25% sobre todas as importações de alumínio e aço.

A relação comercial entre os EUA e o Brasil é deficitária para o país sul-americano. Isso significa que o Brasil compra mais do que exporta. De acordo com o governo federal, as exportações brasileiras para os Estados Unidos totalizaram US$ 40,3 bilhões em 2024, enquanto as importações foram superiores, avaliadas em US$ 40,6 bilhões. Com isso, os Estados Unidos possuem um superávit comercial de US$ 283 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-dos-deputados-compara-tarifas-dos-estados-unidos-ao-11-de-setembro-nos-leva-a-periodos-bem-retrogrados/

Presidente da Câmara dos Deputados compara tarifas dos Estados Unidos ao 11 de setembro: “Nos leva a períodos bem retrógrados”

2025-04-07