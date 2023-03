Notícias Presidente da Câmara dos Deputados deve abrir duas Comissões Parlamentares de Inquérito na Casa; saiba quais

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

Lira deve abrir CPI para investigar o MST. (Foto: Pablo Valadares/Câmara do Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) teria revelado o desejo de abrir pelo menos duas Comissões parlamentares de inquérito (CPIs) na Câmara. A Casa sofre com uma onda de pedidos de investigação apresentados por parlamentares do governo e da oposição sobre diferentes temas. São mais de 16 propostas de abertura de investigações em processo de coleta de assinaturas. Os pedidos são oficialmente protocolados quando têm ao menos 171 assinaturas, mínimo exigido pela lei.

Lira avalia abrir a CPI que irá investigar a retomada das invasões de terras pelo MST no País. Outra comissão que deve prosperar é a que investigará esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil. O requerimento, iniciativa do deputado Felipe Carreras (PSB-PE), tem a assinatura de outros 204 parlamentares.

Também discutida entre parlamentares da Câmara, a CPI das Americanas, por outro lado, não deve sair do papel justamente por não ter objeto adequado — envolve, teoricamente, relações privadas.

Manipulação de jogos

A proposta surgiu depois da operação “Penalidade Máxima”, deflagrada pelo MP-GO, que investiga a manipulação de três jogos da última rodada da Série B do ano passado. Um apostador, Bruno Lopez de Moura, teria cooptado jogadores de três times — Vila Nova, Sampaio Corrêa e Tombense – para cometerem pênalti no primeiro tempo de seus jogos.

A denúncia partiu da diretoria do Vila Nova, que revelou ao MP que Romário, ex-jogador do clube, teria tentado convencer colegas a cometer o pênalti. Bruno pagaria R$ 150 mil por isso.

MST é alvo

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) é tema de 3 pedidos de CPI propostos neste ano. Integrantes do grupo invadiram terras no Sul da Bahia no fim de fevereiro. A bancada do agro reagiu.

Na posse da nova diretoria da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária), o presidente Pedro Lupion (PP-PR), declarou que o agro não aceita mais invasões “em pleno 2023”.

“O agro que não aceita em pleno ano de 2023 o esbulho possessório, a invasão de propriedade privada produtiva, o descumprimento da nossa Constituição”, disse em seu discurso de posse durante evento em Brasília.

8 de janeiro

Deputados e senadores já conseguiram as assinaturas necessárias para uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) sobre os atos extremistas do 8 de Janeiro. O pedido para criação de um colegiado foi protocolado. Nesse caso, depende do Congresso.

O tema das invasões do 8 de Janeiro foi um dos mais populares entre os deputados que buscam assinaturas para CPIs. Todos foram suprimidos pela iniciativa da comissão mista.

As ideias de CPI na Câmara vêm de todos os partidos. Há 11 diferentes com pedidos abertos e em busca de assinaturas. O líder do PP, André Fufuca (MA), por exemplo, quer investigar as Americanas. Diz já ter 187 assinaturas.

