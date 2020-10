Política Presidente da Câmara dos Deputados diz acreditar em acordo com o governo para avançar a reforma tributária ainda em 2020

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2020

Presidente da Câmara afirma que há "harmonia no Congresso e divergência com o governo", mas reconhece urgência do tema Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara afirma que há "harmonia no Congresso e divergência com o governo", mas reconhece urgência do tema. (Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados) Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou neste domingo (11) que acredita em um acordo entre o Congresso Nacional e o governo, ainda este ano, para fechar a proposta da reforma tributária.

Segundo Maia, há “uma harmonia no Congresso e uma divergência com o governo”, explicitada pelo fato de o Executivo ter enviado, até agora, apenas a unificação de dois impostos sobre o consumo – e isso, no ápice da pandemia da Covid-19.

“Na [reforma] tributária, temos uma harmonia no Congresso e uma divergência com o governo. O governo só encaminhou sua proposta em relação a [imposto sobre] bens e serviços no meio da pandemia, o projeto do CBS, que é muito bom”, declarou Maia.

“Acho que a gente tem condição ainda de construir um texto da reforma tributária. Ele está muito bem encaminhado na casa, eu sinto a vontade dos parlamentares, deputados e senadores,, prosseguiu.

Maia foi questionado sobre a possibilidade de aprovar reformas ainda em 2020, enquanto cumpre mandato como presidente da Câmara. O deputado reconheceu que outras pautas, como a reforma administrativa, só devem avançar a partir do próximo ano.

Ainda nos planos até dezembro, Rodrigo Maia citou como urgente a aprovação da proposta de Emenda à Constituição Emergencial, que estabelece “gatilhos” para mexer na despesa pública quando o governo ficar próximo de estourar o teto de gastos.

“Essa, sem dúvida nenhuma, não temos outra alternativa para o Brasil. Qualquer alternativa que não seja regulamentar a emenda do teto de gastos e criar mudanças de alocação de despesas para tentar construir um projeto para os mais vulneráveis… Fora dessa urgência e da tributária, é muito difícil que alguma outra coisa ande”, declarou Maia.

