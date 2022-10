Política Presidente da Câmara dos Deputados diz que “não é adequado” discutir aumento no número de ministros do Supremo neste momento

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

O presidente da Câmara declarou também que a discussão sobre o número de ministros da Corte retira a possibilidade de "discutir o País" Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados O presidente da Câmara declarou também que a discussão sobre o número de ministros da corte retira a possibilidade de "discutir o País" (Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados) Foto: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (11) que “não é adequado” discutir uma proposta que aumente o número de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) em meio ao período eleitoral.

Presidente da República e candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro tem defendido alterar a composição do STF, que passaria de 11 para 16 integrantes. “Este assunto, neste momento, ele não é adequado. O adequado é a gente estar discutindo as propostas de cada candidato para o que vai fazer para o Brasil”, disse Lira.

O presidente da Câmara declarou também que a discussão sobre o número de ministros da corte retira a possibilidade de “discutir o País”. “A gente está perdendo oportunidades, nos momentos eleitorais, de discutir o País. Nós vamos discutir reformas, ou não? O que vamos fazer com a reforma trabalhista? O que nós vamos fazer com a reforma previdenciária?”, afirmou.

O presidente da Câmara disse ainda que este é um assunto que não depende do futuro presidente, mas sim do Congresso Nacional. “Eu sempre defendi independência, autonomia e harmonia entre os poderes. Esse é um assunto que não acontece por vontade de nenhum presidente”, declarou.

“Esses dois assuntos [orçamento secreto e STF] precisam ser tratados no Congresso Nacional”, completou Lira. O presidente da Câmara afirmou também que não há propostas que tratem sobre o aumento do número de ministros do Supremo que estejam próximas de serem votadas pela Casa.

“Eu não posso, como presidente da Casa, emitir opinião nesse sentido porque não há nada caminhando nesse sentido, não há andando nesse sentido, não há nada em vias de se votar nisso para que esse assunto esteja presente na discussão do segundo turno”, afirmou Lira.

