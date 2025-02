Política Presidente da Câmara dos Deputados diz que novas regras eleitorais serão discutidas após o carnaval

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Hugo Motta disse que vai criar uma comissão especial para discutir o projeto de lei que altera as regras eleitorais sobre o voto. (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que vai criar uma comissão especial para discutir o projeto de lei que altera as regras eleitorais sobre o voto. A criação do colegiado deve ocorrer após a definição das comissões permanentes, prevista para depois do carnaval.

O projeto 9212/17, já aprovado no Senado, institui o voto distrital misto nas eleições proporcionais. O texto foi encaminhado para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Voto proporcional

Atualmente, as eleições para deputados federais, estaduais e vereadores possuem o modelo de voto proporcional. O eleitor vota em um candidato ou em um partido e as cadeiras são distribuídas de acordo com a soma dos votos que os partidos ou coligações recebem.

O projeto do voto distrital misto propõe dividir as cidades ou Estados em distritos eleitorais e permitir que metade dos candidatos seja escolhida pelo voto majoritário. Assim, venceriam os parlamentares mais votados de cada distrito. A outra metade permaneceria sendo escolhida pelo sistema proporcional de votos.

“Os líderes estão começando a discutir internamente, porque sempre tem um conflito. Mais de um partido sempre prioriza as comissões mais importantes. Espero poder resolver isso nos próximos dias e no início de março fazer a instalação”, afirmou Motta.

O projeto que propõe a adoção de um sistema que combina o voto proporcional com o distrital foi apresentado em 2017 pelo ex-senador José Serra (PSDB-SP). Foi aprovado pelo Senado em novembro e está em análise na Câmara desde então.

Motta deu a declaração antes da reunião de líderes de quinta-feira (13). Ele também falou sobre o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrido na quarta-feira. “Combinamos de estar em diálogo constante. Foi um encontro amistoso e não focamos em nenhum assunto. Pactuamos de estar sempre conversando”, disse.

Distritão

Há outras propostas, porém, em discussão. Duas são de autoria da deputada Renata Abreu (Podemos-SP). Uma prevê a adoção do chamado “distritão”, pelo qual os mais votados são eleitos sem levar em conta o quociente eleitoral, em todos os municípios do País.

A outra proposta em debate propõe uma combinação do voto distrital com o “distritão” em municípios com mais de 200 mil eleitores, e só o “distritão” em municípios menores. (Estadão Conteúdo e Agência Câmara de Notícias)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-da-camara-dos-deputados-diz-que-novas-regras-eleitorais-serao-discutidas-apos-o-carnaval/

Presidente da Câmara dos Deputados diz que novas regras eleitorais serão discutidas após o carnaval

2025-02-14