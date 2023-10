Política Presidente da Câmara dos Deputados vende gado em leilão e movimenta em um ano mais de R$ 6 milhões em touros e cavalos de raça

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2023

Arthur Lira declarou patrimônio de R$ 5,9 milhões em 2022. (Foto: Reprodução)

Um leilão de gado nelore organizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), faturou cerca de R$ 4,3 milhões, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo. O evento ocorreu nesse sábado (7), e, entre os compradores, estão políticos, membros do Judiciário e empresários. Em um ano, contando as vendas e compras desse e de outros leilões, o deputado alagoano movimentou ao menos R$ 6,2 milhões. É mais que o valor de todo o patrimônio de R$ 5,9 milhões declarado por ele em 2022.

Uma das fazendas do parlamentar em Alagoas recebeu nesse sábado o 2º Leilão da Agropecuária Lira. O evento contou com a presença de políticos importantes do País, como o ministro André Fufuca (PP-MA), o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o líder e deputado Elmar Nascicmento (União Brasil) e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) – que não saiu sem investir.

“A gente faz política, mas o nelore, o negócio, o agronegócio, a gente faz com o coração. É aqui nessa fazenda que a gente vai ficar velhinho, criando nelore e recebendo os amigos”, encerrou Lira. “Espero que todos tenham ficado satisfeitos para que no ano que vem a gente possa fazer melhor.”

O leilão foi para lá de frutuoso. Todos os 76 lotes de touros, fêmeas e bezerros da raça nelore foram vendidos. Entre os políticos que fizeram compras, além de Ibaneis, estão os deputados federais Gilvan Máximo (Republicanos-DF), Vicentinho Júnior (PP-TO), Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) e Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), bem como prefeitos, deputados estaduais e o superintendente da Codevasf Joãozinho Pereira (PP-AL), que também é primo de Arthur Lira.

Máximo foi alvo de operação da Polícia Federal contra desvios na compra de kits de robótica para municípios alagoanos. Lira também foi investigado na ação, que foi arquivada no último dia 21, contudo, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes. O magistrado alegou que houve “flagrante descumprimento de normas constitucional de prerrogativa de foro”.

Já no grupo dos empresários que investiram no leilão de gado de Lira estão Marcelo Perboni, do grupo Perboni; Aguinaldo Gomes Ramos Filho, presidente do grupo J&F, que comprou a fêmea de maior valor (R$ 300 mil); e Maurício Odebrecht, filho de Emílio Odebrecht e membro do conselho de administração da Novonor, antiga Odebrecht. Também compraram no evento o juiz alagoano Pedro Jorge Melro Cansanção e o ex-procurador da Assembleia Legislativa de Alagoas Marcos Guerra Costa.

Indicado por Lira ao Ministério dos Esportes, Fufuca, por sua vez, ganhou um touro de presente durante o evento.

Primeira edição

Essa é a segunda edição do leilão de gado nelore organizado por Lira. A primeira edição ocorreu em 23 de outubro do ano passado, em Maceió, Alagoas. Na ocasião, o evento anunciou uma arrecadação de R$ 1,6 milhão. O deputado alagoano aproveitou a fala para fazer campanha a Bolsonaro, então candidato à reeleição.

No papel, a Agropecuária Lira é administrada por Angela Lira, esposa do presidente da Câmara. Arthur Lira consta como sócio da empresa ao lado do pai, o ex-senador e atual prefeito de São Miguel dos Milagres, Benedito de Lira (PP-AL), que recebeu uma homenagem no evento deste sábado.

Cavalos

Não só de nelore vive Arthur Lira. O presidente da Câmara também é investidor de cavalos da raça Quarto de Milha, a ‘Ferrari’ dos equinos. Um dos filhos do deputado, Álvaro Lira, conhecido como Alvinho, é vaqueiro e compete em Alagoas.

No último dia 8 de setembro, o presidente da Câmara comprou uma potra da raça Quarto de Milha por R$ 126 mil, durante um leilão em São Luís, no Maranhão. A égua, batizada de ‘Bahamas Sheik HSLZ’, é descrita como uma das mais belas filhas do ‘rei Holland Jeck’, referência na área da vaquejada. O vendedor foi Ruan Araújo Lima, amigo do senador Weverton (PDT-MA).

“O Arthur é vaqueiro há muitos anos, e o filho dele, o Alvinho, corre. Ele comprou para botar para domar e o filho dele correr. O filho segue a gente no Instagram, gosta muito do cavalo, me perguntou muito sobre a potra. Aí ele (Lira) resolveu comprar para o menino. O menino deve ter pedido para ele”, explicou o vendedor, em conversa com o Estadão.

Em abril, Lira pagou R$ 328 mil em uma outra potra, a Paniket Dun It, durante leilão organizado pelo Mano Walter. O Instagram do Parque Arthur Filho indica que o deputado federal é dono de outros cinco cavalos de raça.

Durante o leilão desse sábado, os organizadores aproveitaram para divulgar a 16ª edição da vaquejada do Pilar, também organizada por Arthur Lira. Esse evento ocorrerá entre os dias 30 de novembro a 3 de dezembro. Estão previstos R$ 200 mil em prêmios, além da presença do cantor Wesley Safadão – que anunciou uma pausa na carreira recentemente devido a fortes crises de ansiedade.

