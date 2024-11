Política Presidente da China desaloja complexo hoteleiro inteiro em Brasília

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A última vez que Xi Jinping veio ao Brasil foi em 2019, para a cúpula do Brics. Foto: Reprodução A última vez que Xi Jinping veio ao Brasil foi em 2019, para a cúpula do Brics. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A comitiva presidencial de Xi Jinping desalojou todos os hóspedes e moradores de um complexo hoteleiro em Brasília, que fica ao lado do Palácio da Alvorada. Apenas um inquilino foi poupado: o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O hotel fica a menos de um quilômetro do Alvorada, às margens do Lago Paranoá. É o espaço mais próximo da residência presidencial.

Xi Jinping será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira (20) no Alvorada. Após a reunião bilateral, haverá uma declaração conjunta entre os dois chefes de estado, também na residência presidencial. À noite, Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, irão oferecer um jantar ao líder chinês no Palácio do Itamaraty.

Haddad mora no hotel desde que se mudou para Brasília, no final de 2022. Questionado sobre a razão de ter sido poupado do despejo temporário, Haddad brincou: “Xi é brother”.

A Embaixada da China no Brasil reservou o hotel inteiro entre os dias 18 e 21. O spa da unidade também será fechada. Todos os trabalhadores da unidade foram dispensados. Durante a estadia de Xi Jinping, os serviços serão realizados por funcionários contratados pelo governo chinês.

Todas as quase 400 suítes foram completamente esvaziadas. Moradores tiveram, inclusive, que retirar roupas e outros pertences. Autoridades chinesas fizeram uma varredura minuciosa para a chegada da comitiva presidencial.

Nos últimos dias, os acessos ao Palácio da Alvorada chegaram a ficar bloqueados em função dos preparativos da visita.

A última vez que Xi Jinping veio ao Brasil foi em 2019, para a cúpula do Brics. Na ocasião, a comitiva chinesa ficou no mesmo hotel e também fechou o espaço inteiro. (AG)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-da-china-desaloja-complexo-hoteleiro-inteiro-em-brasilia/

Presidente da China desaloja complexo hoteleiro inteiro em Brasília

2024-11-17