Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2024

Ursula foi nomeada presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, em 2019 Foto: Reprodução de vídeo Ursula foi nomeada presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, em 2019. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, a mulher mais poderosa do mundo pela revista norte-americana Forbes. Primeira mulher a ocupar o cargo, ela foi reeleita para um segundo mandato de cinco anos em julho deste ano.

Ursula foi nomeada presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, em 2019. Antes, entre 2005 e 2019, ela trabalhou no gabinete da ex-primeira-ministra alemã Angela Merkel, sendo ministra da Defesa.

Ao ser reeleita para um segundo mandato no comando do bloco europeu, Ursula afirmou que uma de suas tarefas mais importantes na posição será fortalecer a democracia na Europa.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, é a segunda colocada na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Já em terceiro lugar, ficou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que é responsável pela terceira maior economia da União Europeia.

Brasileira

A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi eleita pela revista Forbes a 18ª mulher mais poderosa do mundo. Única brasileira listada, Tarciana apareceu no ranking pela segunda vez. Em 2023, ela ficou em 24° lugar e foi um dos destaques da edição.

Tarciana foi a primeira mulher a assumir, em 2023, a presidência do Banco do Brasil. Antes, supervisionou o Escritório de Varejo da instituição financeira. Com 215 anos de história, o banco é o mais antigo do País e o segundo maior da América Latina.

2024-12-13