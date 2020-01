Notas Brasil Presidente da Eletrobras prevê privatização no 2º semestre

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira, disse nesta terça-feira (29) que o objetivo é privatizar a companhia ainda no segundo semestre deste ano. O governo estima arrecadar R$ 16,2 bilhões com o processo de venda da estatal. A privatização da Eletrobras – estatal com foco em geração e transmissão de energia – ocorrerá por meio de capitalização.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário