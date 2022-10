Política Presidente da Justiça Eleitoral ressalta aumento da diversidade de gênero e raça no Congresso

Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2022

Alexandre de Moraes afirmou que a Justiça Eleitoral vai adotar as medidas para impedir que as filas voltem a ocorrer no segundo turno Foto: Reprodução Alexandre de Moraes afirmou ainda que a Justiça Eleitoral vai adotar as medidas necessárias para garantir que as filas que foram registradas não voltem a ocorrer no segundo turno. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ressaltou nesta terça-feira (4) o aumento da representatividade de mulheres e negros eleitos para o Congresso. Na primeira sessão da Corte após o primeiro turno, o ministro disse que o pleito reforçou mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas, mostrando como o processo eleitoral do país é seguro e auditável.

Moraes afirmou ainda que a Justiça Eleitoral vai adotar as medidas necessárias para garantir que as filas que foram registradas não voltem a ocorrer no segundo turno. Segundo o ministro, a ampliação de mulheres e negros eleitos para a Câmara mostra que as medidas tomadas pela Justiça Eleitoral para incentivar essas candidaturas, como a destinação de verbas e fixação de cota, têm produzido efeitos.

Aumento da participação

“Uma observação importante é que dos 513 deputados e deputadas, 91 membros são mulheres, aumento da participação das mulheres, aquém do que esperamos, mas houve aumento. Houve aumento das candidaturas pretas, o que mostra que mesmo não sendo a passos largos, que as medidas tomadas pelo TSE sobre mulheres e negros vem dando certo”, afirmou.

Moraes voltou a afirmar que os eleitores em todo o país “demonstraram maturidade democrática, compareceram às seções, com paz, harmonia e segurança, isso é muito importante”.

O presidente do TSE informou que recebeu da Organização dos Estados Americanos um relatório preliminar que reforçou a segurança do sistema eleitoral. De acordo com Moraes, a OEA atestou total segurança, transparência e auditabilidade.

“Nossas urnas mostraram que no mundo não há urna tão segura, tão auditável”, disse.

Segundo turno

O ministro convidou os eleitores a participarem do segundo turno das eleições no dia 30 de outubro. Ele destacou que, dos 156 milhões de eleitores aptos, mais de 123 milhões foram as urnas, sendo que 118 milhões escolheram candidatos, o que reduziu o número de votos brancos e nulos (6%). Moraes também reiterou que o TSE está atuando para evitar que as filas se repitam.

“Convido todos os eleitores e eleitoras a participarem novamente, dia 30, segundo turno, da grande festa da democracia, exercício do voto. O TSE está planilhando e tomando medidas para que as filas que ocorreram não voltem a ocorrer no próximo turno, para que o eleitor tenha uma votação mais confortável. Eleitores que pegaram fila saibam que com os Tribunais Regionais Eleitorais o problema está sendo equacionado”.

