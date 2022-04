Agro Presidente da Rede Pampa é nomeado embaixador da Fenasoja 2022

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











“É uma grande honra ter sido nomeado, pois isso reforça o vínculo da Rede Pampa com o agronegócio", disse Alexandre Gadret Foto: Divulgação “É uma grande honra ter sido nomeado, pois isso reforça o vínculo da Rede Pampa com o agronegócio", disse presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret, é o Embaixador da Fenasoja 2022.

O convite veio da direção do evento, através do presidente Elias Dallalba e do prefeito de Santa Rosa, Anderson Mantei. Segundo Anderson, “como representante de uma grande categoria de veículos de comunicação, Alexandre Gadret personaliza o que a Fenasoja precisa para ser conhecida muito além da região noroeste do Rio Grande do Sul. A comunidade de Santa Rosa comenta o acerto nessa escolha, pois trata-se de uma pessoa inteligente e de um empresário da comunicação muito respeitado em todo o nosso Estado”.

Alexandre Gadret destaca a satisfação de ter sido escolhido o Embaixador da Fenasoja 2022: “É uma grande honra ter sido nomeado, pois isso reforça o vínculo da Rede Pampa com o agronegócio e o nosso compromisso em divulgar a importância do segmento para todos os gaúchos e para o mundo através das nossas emissoras. Temos o objetivo de valorizar tudo aquilo que importa para o povo gaúcho e nada mais relevante do que esse setor, essencial para a geração de riquezas no Estado”, complementa o presidente da Rede Pampa.

A Fenasoja inicia nesta quinta-feira, 28 de abril e segue até o dia 08 de maio no parque de exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa. Segundo os organizadores, um público estimado de 250 mil pessoas está sendo esperado em onze dias de evento. Cerca de 600 expositores estão apostando na feira para alavancar suas empresas e prospectar novos clientes.

O evento é palco para a indústria, comércio, pecuária e também fomento à agricultura familiar, além de turismo, gastronomia e entretenimento. Por isso, antes mesmo de iniciar sua 23ª. edição, está consolidada como a maior feira multissetorial do Rio Grande do Sul, através da força e do trabalho da Fronteira Noroeste do Estado.

FENASOJA 2022

De 28 de abril a 08 de maio

Parque de Exposições Alfredo Carlson

Santa Rosa – RS

www.fenasoja.com.br

A REDE PAMPA DE COMUNICAÇÃO

Único grupo de comunicação com abrangência estadual do Rio Grande do Sul que é 100% gaúcho, oferecendo conteúdos em todas as mídias: televisão, rádio, jornal e internet.

As 18 emissoras de rádio da Rede Pampa alcançam mais de 60% dos consumidores do Rio Grande do Sul e figuram entre as líderes de audiência nos segmentos jornalístico, esportivo e musical.

A TV Pampa possui quatro emissoras estrategicamente localizadas em Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo e mais de 100 repetidoras, atingindo, com seu sinal, 83% dos telespectadores de TV aberta do Estado, sem contar a transmissão por TV a cabo e Internet.

O Jornal O Sul é um periódico digital com edições diárias gratuitas aos leitores, possuindo o portal de notícias osul.com.br, que disponibiliza, em tempo real, informação completa e imparcial.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro