Rio Grande do Sul Presidente da República em exercício chega ao Rio Grande do Sul para visitar cidades atingidas por ciclone

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Alckmin anunciou um repasse para as prefeituras de cidades atingidas pelo fenômeno natural. Foto: Cadu Gomes/VPR Alckmin anunciou um repasse para as prefeituras de cidades atingidas pelo fenômeno natural.(Foto: Cadu Gomes/VPR) Foto: Cadu Gomes/VPR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, chegou ao Rio Grande do Sul na manhã deste domingo (10). Acompanhado de ministros do governo federal, Alckmin está visitando cidades atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de um ciclone extratropical pelo Estado. Na manhã deste domingo, 43 mortes haviam sido confirmadas, além de 46 pessoas desaparecidas.

Na sexta (8), Alckmin anunciou um repasse para as prefeituras de cidades atingidas pelo fenômeno natural. O valor é de R$ 800 por pessoa atingida, para que os municípios possam auxiliar no atendimento a essa população. O repasse será feito por meio do Ministério do Desenvolvimento Social.

Auxílio

O governo federal anunciou que pagará a prefeituras gaúchas R$ 400 por pessoa desabrigada, a partir desta segunda-feira (11). As transferências serão feitas na modalidade fundo a fundo, quando os repasses de recursos da União são feitos da esfera federal para fundos da esfera municipal. O objetivo é que os municípios prestem assistência aos moradores afetados pelas consequências do ciclone extratropical.

“O repasse é para que o município possa cuidar das despesas que são geradas com o abrigamento dessas pessoas: alimentação, material de higiene, o que for necessário para o atendimento. É feito uma primeira etapa de 50%, que é R$ 400”.

O valor que ser dobrado, chegando a R$ 800, caso a situação de emergência se prolongue. A estimativa do governo federal é de que existam cerca de 5 mil desabrigados na região.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/presidente-da-republica-em-exercicio-chega-ao-rio-grande-do-sul-para-visitar-cidades-atingidas-por-ciclone/

Presidente da República em exercício chega ao Rio Grande do Sul para visitar cidades atingidas por ciclone

2023-09-10