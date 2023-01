Mundo Presidente da Ucrânia discursa em russo e diz que Putin “se esconde atrás das tropas”

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Zelensky afirma que a maioria dos mísseis russos disparados contra a Ucrânia foram interceptados. (Foto: Reprodução/CNN)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mudou sua fala do ucraniano para o russo em seu discurso neste sábado (31), emitindo uma mensagem para a Rússia e seus cidadãos.

Zelensky disse que a Rússia, que realizou outra onda de ataques com mísseis no sábado, está “seguindo o diabo” e o país está travando uma guerra para garantir que o presidente russo, Vladimir Putin, permaneça no poder “até o fim de sua vida”.

“Toda essa guerra que você está travando, você Rússia não é a guerra com a Otan, como mentem seus propagandistas”, disse Zelensky. “Não é por algo histórico. É para uma pessoa permanecer no poder até o fim de sua vida.”

“E o que acontecerá com todos vocês, cidadãos da Rússia, não diz respeito a ele”, acrescentou.

Zelensky disse que Putin “está se escondendo atrás das tropas, atrás de mísseis, atrás dos muros de suas residências e palácios” e de seus cidadãos.

“Ele se esconde atrás de você e queima seu país e seu futuro. Ninguém nunca vai te perdoar pelo terror”, disse Zelensky.

Zelensky acrescentou que a maioria dos mísseis russos disparados contra a Ucrânia foram interceptados pelas forças de defesa aérea.

“Se não fosse pela defesa aérea, o número de baixas teria sido diferente. Muito maior. Esta é mais uma prova para o mundo de que o apoio à Ucrânia deve ser aumentado.”

Mensagem de Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, disse neste sábado (31) que seu país nunca cederá às tentativas do Ocidente de usar a Ucrânia como uma ferramenta para destruir a Rússia em uma mensagem de vídeo de Ano Novo transmitida pela TV estatal russa.

Putin disse que a Rússia está lutando na Ucrânia para proteger sua “pátria” e para garantir a “verdadeira independência” de seu povo, em uma mensagem filmada na frente de militares russos.

Na véspera do Ano Novo, explosões deixaram pelo menos uma pessoa morta e outras 20 feridas na capital ucraniana de Kiev, disse o prefeito Vitali Klitschko em um comunicado em seu canal oficial do Telegram. Dos 20 feridos, 14 foram hospitalizados, enquanto outros seis receberam atendimento médico no local, disse ele.

Vários prédios escolares da capital sofreram graves danos com as explosões, acrescentou o prefeito.

As sirenes de ataque aéreo, que foram ativadas antes dos ataques, agora estão desligadas em Kyiv.

