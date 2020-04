Mundo Presidente da União Europeia cogita isolamento para idosos até 2021

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2020

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Foto: Reprodução/Instagram

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os idosos podem ter de manter o isolamento social “até o fim do ano” por conta da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A declaração foi dada em entrevista à edição deste domingo (12) do jornal alemão Bild.

“Sei que é difícil, que o isolamento é um peso, mas essa é uma questão de vida ou morte. Devemos ser disciplinados e permanecer pacientes”, disse a presidente.

Na mesma entrevista, Von der Leyen também expressou o desejo de que algum laboratório europeu consiga desenvolver uma vacina contra a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Com a desaceleração da pandemia em países europeus, como Itália e Espanha, alguns governos já começam a trabalhar na estratégia de reabertura, mas autoridades disseram que a situação só deve voltar à normalidade com o surgimento de uma vacina.

“Estamos trabalhando em uma resposta de sistema para fazer as famílias, empresas e pessoas voltarem a viver plenamente suas existências. Faremos isso quando a comunidade científica entregar uma vacina ao mundo”, afirmou no sábado (11) o ministro italiano da Saúde, Roberto Speranza.

Segundo ele, enquanto não houver uma vacina, o distanciamento social “é a única arma” para enfrentar a pandemia.

