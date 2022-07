Esporte Presidente do Atlético de Madrid descarta contratação de Cristiano Ronaldo

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Cristiano Ronaldo foi recusado pelo Paris Saint-Germain. (Foto: Manchester United/Twitter)

O futuro do jorgador português Cristiano Ronaldo, 37 anos, segue repleto de incertezas. Após deixar claro a vontade de deixar o Manchester United para jogar a Champions League, o português foi especulado em diversos clubes, como o Atlético de Madrid. No entanto, o presidente do clube espanhol, Enrique Cerezo descartou a contratação.

O clube espanhol é a única equipe que disputa a Liga dos Campeões que demonstrou interesse no jogador. No entanto, mesmo com a redução salarial, o Atlético de Madrid precisará reformular o elenco para ter condições de pagar o vencimentos do português.

Ainda em papo com jornalista na homenagem aos atletas olímpicos de Barcelona 1992, o mandatário falou sobre uma possível venda de Griezmann. De acordo com Cerezo, a saída do francês também está descartada, apesar dos crescentes rumores.

– Até onde eu sei, não. Parece que é dado como certo que há uma porta aberta e não é assim… Sim, os rumores continuam a aumentar, vai parecer que é real, mas não é – comentou, antes de finalizar:

– Os números são bem administrados, mas tivemos que vender por 40 milhões e teremos algo bom para que não seja necessário vender. Temos um time maravilhoso. Com um grande time e um grande treinador, enfrentamos uma temporada maravilhosa – concluiu.

