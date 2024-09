Economia Presidente do Banco Central pede para a oposição apoiar Gabriel Galípolo na autarquia

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

Senadores têm recebido ligações do atual presidente da instituição (foto) Foto: Pedro França/Agência Senado . (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está pessoalmente engajado na aprovação da indicação de Gabriel Galípolo para a presidência do BC (Banco Central).

Com bom trânsito na oposição, Campos Neto tem telefonado para alguns senadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e defendido o nome escolhido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O impasse sobre o dia da sabatina – governo queria antes, mas acabou ficando só para depois das eleições – teria mais a ver apenas com uma disputa entre os poderes Legislativo e Executivo do que propriamente com a pessoa do economista.

De acordo com parlamentares, Galípolo escapou da polarização política e deve ser aprovado sem resistência.

https://www.osul.com.br/presidente-do-banco-central-pede-para-a-oposicao-apoiar-gabriel-galipolo-na-autarquia/

2024-09-10