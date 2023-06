Economia Presidente do Banco Central projeta inflação negativa em junho e de 4,5% para 2023

Roberto Campos Neto também destacou a queda nos preços de commodities internacionais. (Foto: Pedro França/Agência Senado)

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, destacou que o IPCA (inflação) está “caindo bastante” e que “provavelmente” o dado de junho será negativo e “depois vai começar a subir lentamente” e “vai terminar o ano subindo”.

“Vai ter meses entre 0,4% e 0,5% no fim do ano, o que vai fazer com que a inflação no ano fique mais ou menos entre 4,5% e 5%, mais perto de 4,5%, isso é uma melhora em relação ao que esperávamos, mas uma melhora lenta”, disse em evento promovido pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), em São Paulo. No boletim Focus divulgado na segunda-feira (12), as expectativas do IPCA em 2023 estão em 5,42%.

Campos ressaltou que a média dos núcleos de inflação está caindo, mas ainda lentamente. “A gente ainda tá com média de núcleos de 6,7%. A inflação no Brasil está bem menor que nos países avançados pela primeira vez na história. Isso significa que a gente tem um trabalho que foi feito que teve eficácia e que tem alguns itens na inflação mais voláteis que contribuíram positivamente”, complementou.

O presidente do BC também destacou a queda nos preços de commodities internacionais. “Em termos de expectativas de inflação, as notícias começaram a melhorar. Quando a gente olha a expectativa longa, estava estabilizado em 4%, começou a melhorar um pouco. Nas inflações de mercado estão muito acima da meta, mas caindo também”, disse.

Ele também afirmou que a que taxa longa de juros “tem caído bastante” e disse que isso abre espaço para a atuação de política monetária à frente.

“A curva de juros futura teve queda de quase 3% dependendo do prazo que você olha. Isso significa que o mercado está dando credibilidade ao que está sendo feito, o que abre espaço para atuação de política monetária na frente”, disse.

Campos destacou, ainda, que há “surpresas boas na atividade e na inflação ao mesmo tempo”. Segundo ele, um pedaço relevante do PIB do primeiro trimestre veio da agricultura, “mas serviços veio forte também”. O presidente do BC ressaltou que comércio e indústria começaram a mostrar melhora.

“Com o número do primeiro trimestre vai ficar difícil a revisão parar por aí [1,8%]. Muito provavelmente vamos ter revisões mais para perto ou acima de 2% por efeito-base do primeiro trimestre”, ponderou.

Campos Neto destacou ainda que há um movimento de melhora” nos índices de inflação no mundo. “Algumas áreas com melhora maior que outras”, ressaltou.

“Os núcleos de inflação são a parte mais preocupante, especialmente na América Latina, onde os núcleos estão caindo, mas muito lentamente”, disse.

Campos destacou que a inflação do Brasil subiu mais rápido e lembrou BC subiu juros antes. “Agora começa a cair antes e vem caindo razoavelmente. Agora [a inflação] está caindo mais lentamente, mas está mais baixa”, disse, enfatizando que inflação brasileira tem dificuldade de cair.

