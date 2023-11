Brasil Presidente do IBGE diz que fará “maior concurso da história”

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

O presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Marcio Pochmann, anunciou que o Instituto realizará o “maior concurso da história” em termos de número de vagas. Essa informação foi compartilhada durante uma entrevista concedida à Revista Focus, que está associada a uma fundação relacionada ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Pochmann não especificou o número de vagas, no entanto, expressou o interesse em expandir o corpo de funcionários do instituto e em compensar as reduções salariais que afetaram os servidores nos anos anteriores.

De acordo com o chefe do IBGE, este ano marca o retorno dos concursos para o IBGE. O Instituto optou, inclusive, por participar de um concurso nacional unificado que está sendo conduzido pelo governo federal em colaboração com o Ministério de Gestão e Inovação. Conforme Pochmann, o IBGE atualmente conta com aproximadamente 11 mil servidores. Dentre esse total, quatro mil fazem parte do quadro permanente, enquanto sete mil estão alocados no quadro temporário.

Ele reconheceu que o IBGE é uma instituição que tem problemas, mas destacou que eles estão sendo acompanhados, em um processo que inclui escuta e diálogo com o Governo Federal.

Presidente do IBGE diz que fará "maior concurso da história"

