Mundo Presidente do México diz que ideia de Donald Trump de ter muro na fronteira com os Estados Unidos não funciona

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











López Obrador deixará o cargo no fim deste ano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou em entrevista nos Estados Unidos que o mantra do ex-presidente republicano Donald Trump, de construir um muro na fronteira entre os dois países, não tem futuro. Questionado pelo programa “60 Minutes”, da CBS, se acreditava que o presidente norteamericano, caso fosse reeleito nas eleições presidenciais de novembro deste ano, construiria o muro prometido, López Obrador disse “não”, reiterando a sua opinião de que só as mudanças na política externa americana irão parar a migração ilegal.

López Obrador disse que, quando Trump era presidente e pretendia construir o muro, ofereceu-se para lhe enviar vídeos de túneis escavados sob as barreiras já colocadas pelos Estados Unidos, ao longo de toda a fronteira.

Trump “ficou em silêncio e então começou a rir e me disse: ‘Não posso vencer com você'”, disse o presidente mexicano.

Os comentários de López Obrador sobre Trump, bem como sobre o presidente dos EUA, Joe Biden, ocorrem num momento em que ambos enfrentam uma revanche do duelo eleitoral de 2020, com a imigração ilegal mais uma vez a ser uma questão explosiva de campanha.

Trump e seu Partido Republicano têm procurado atacar Biden devido ao recente número recorde de migrantes que atravessam a fronteira sul dos EUA, enquanto o democrata enfrenta reações adversas no seu próprio campo nas negociações para endurecer a política de imigração.

López Obrador disse que, após um pedido de Biden, ajudou a conseguir uma diminuição no início deste ano no aumento de migrantes sem documentos que tentam entrar nos Estados Unidos.

Ele disse que isso se devia, em parte, ao fato de o México estar sendo “mais cuidadoso” com sua própria fronteira e ter contado com a ajuda dos líderes latino-americanos, especialmente da Venezuela e de Cuba.

“No entanto, isso pode ser resolvido temporariamente, mas não é uma solução para o futuro”, disse ele, acrescentando que o México quer que “as causas subjacentes” do fenômeno migratório sejam abordadas.

López Obrador disse à Casa Branca que Washington deveria investir milhares de milhões todos os anos para aliviar a pobreza na América Latina, aliviar as sanções aos governos de esquerda da Venezuela e de Cuba e conceder estatuto legal a milhões de mexicanos que vivem nos Estados Unidos.

Sem essas reformas, porém, “o fluxo migratório continuará”, afirmou o presidente mexicano.

Obrador, que deixará o cargo no fim deste ano, também foi perguntado sobre diversas questões internas, particularmente um escândalo recente sobre a revelação do número de telefone pessoal de uma jornalista do jornal The New York Times.

Quando questionado sobre por que faria algo assim num país onde repórteres são frequentemente assediados e mortos, López Obrador disse que não o fez “com a intenção de prejudicá-lo”, mas sim que foi “uma forma de responder a uma calúnia”.

“Imagine o que significa para essa repórter escrever que o presidente do México tem ligações com traficantes de drogas… E eles não têm nenhuma prova. Que seja uma calúnia vil”, disse ele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/presidente-do-mexico-diz-que-ideia-de-donald-trump-de-ter-muro-na-fronteira-com-os-estados-unidos-nao-funciona/

Presidente do México diz que ideia de Donald Trump de ter muro na fronteira com os Estados Unidos não funciona

2024-03-25