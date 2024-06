Esporte Presidente do Palmeiras defende em CPI banir dono do Botafogo do futebol brasileiro

Leila ainda chamou as denúncias de Textor de "irresponsáveis" e "criminosas". Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse, nesta quarta-feira (5), durante a CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado, que não há prova alguma sobre a manipulação de partidas do Campeonato Brasileiro.

“Se ele não comprovar absolutamente nada, porque até agora, objetivamente, eu não vi prova absolutamente nenhuma, eu desconheço, eu não vi. Sabe, não tenho dúvida nenhuma que o John Textor teria que ser banido do futebol brasileiro”, afirmou a presidente do Palmeiras.

A mandatária foi ouvida na condição de testemunha, para responder a questionamentos deixados pelo dono do Botafogo SAF, John Textor, sobre supostos resultados combinados em partidas campeonato, inclusive, do Palmeiras.

Leila ainda chamou as denúncias de Textor de “irresponsáveis” e “criminosas”.

“Porque com essas denúncias irresponsáveis, criminosas, isso ele afeta não só o Palmeiras, ele afeta toda a credibilidade desse grande produto que é o futebol brasileiro”, reclamou.

Segundo ela, o problema do dono do Botafogo com o Palmeiras, começou a partir da virada de 4 a 3 que o time carioca levou do time paulista no campeonato brasileiro de 2023.

“Eu não posso deixar um estrangeiro vir aqui pro Brasil, que perdeu um título, por incapacidade deles, por capacidade do Palmeiras. Ele precisa provar o que está dizendo”, finalizou.

O senador Romário (PL-RJ) perguntou à presidente sobre a opinião dela a respeito de jogadores que são identificados apostando. Leila afirmou que a punição deve ser “severa”.

“Eu sou a favor do banimento. Sem punição você não vai chegar a lugar nenhum. Sem punição severa, não adianta advertência, uma carta”, afirmou Leila.

O convite para que ela participasse da Comissão Parlamentar de Inquérito foi feito pelo presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e foi adiado por várias vezes. A princípio, seria junto com o presidente do São Paulo, Julio Casares, mas por incompatibilidade de agendas, acabou mudando.

Denúncias

A primeira pessoa ouvida pela CPI foi o dono do Botafogo, John Textor, em 22 de abril. Na data, ele afirmou que a “manipulação de resultados [no futebol] é realidade”.

“O que nós descobrimos não é nada diferente do restante do mundo, Bélgica, França, toda a Europa. A manipulação de resultados [no futebol] é uma realidade”, afirmou John Textor.

Segundo o dono do Botafogo, os indícios de manipulação no futebol brasileiro foram identificados por ele nos anos de 2022 e 2023.

Entretanto, apesar de mostrar relatórios, vídeos e áudios, Textor não conseguiu comprovar que os lances de partidas apontadas por ele realmente haviam sido manipuladas.

