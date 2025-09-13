Notícias Presidente do partido de Bolsonaro admite chapa à Presidência da República sem um familiar do ex-presidente desde que tenha anuência dele

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2025

Costa Neto deseja "avançar com as negociações" sobre a anistia no Congresso. (Foto: Reprodução)

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, diz continuar trabalhando por anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro mesmo após a condenação do ex-mandatário pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista, o cacique admitiu chapa presidencial de 2026 sem um familiar do antigo ocupante do Planalto, desde que tenha anuência dele.

1. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, está inelegível e pode cumprir pena na cadeia. A conjunção de fatores acelera a escolha de outro candidato para 2026?

Nesse momento trabalhamos por uma anistia que contemple Bolsonaro. Nós respeitamos a decisão do Poder Judiciário, mas queremos avançar com as negociações. O que acelera é a necessidade de ver a anistia resolvida. Ao menos na Câmara, nesta semana, queremos matar o assunto; no Congresso, ao longo do próximo mês. Quanto a um nome para substituir Bolsonaro em 2026, isso só será debatido depois de esgotado o tema anistia. Bolsonaro ainda pode ser candidato. É o nosso objetivo.

2. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se mostra resistente à anistia “ampla e irrestrita”. Pretende tomar a frente das negociações?

Não aceitaremos uma anistia que não contemple Bolsonaro. Designei Carlos Portinho (PL-RJ) e Rogério Marinho (PL-RN) para tratar do tema no Senado e trabalharemos com as bancadas. Temos o União e o PP do nosso lado, além de uma parte do PSD. Na semana que vem, vou me sentar com o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP), para tratar deste apoio. Pretendo cobrá-lo com muita veemência e lembrar que ajudamos a eleger um correligionário dele como presidente da Câmara, além do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Nós temos uma grande parceria. Quanto ao Supremo, o tema por lá está liquidado. É hora de outras estratégias.

3. Qual seria a estratégia adotada no Senado, onde o presidente da Casa está alinhado ao governo e diz que vai pautar um projeto intermediário?

Temos grandes bancadas ao nosso lado. A do PL, a do PP e União Brasil, além do Republicanos e de parte do PSD, que queremos trazer. Queremos construir uma maioria por este projeto no Senado.

4. A união desses partidos em torno da anistia já indica uma formação de governo, em caso de eleição de um nome da centro-direita em 2026? O apoio à anistia já indica uma divisão de espaços, nesse caso?

Eu não tenho dúvidas de que a centro-direita estará unida no ano que vem. Essas lideranças poderiam ter lugar de relevância num próximo governo. O Bolsonaro já mudou muito o pensamento dele nos últimos anos. Tudo vai depender do Bolsonaro, mas o Ciro e o Marcos Pereira são ótimos nomes, com muito prestígio. Ciro seria um ótimo vice, por exemplo. É preparado, o Bolsonaro gosta dele.

5. Eduardo está fora do país, Michelle reforça que deve se candidatar ao Senado pelo DF e Flávio pelo Rio. Hoje, vê maior chance de a chapa não ter o sobrenome Bolsonaro?

Tem chance, sim, de a chapa não ter o nome do Bolsonaro. Mas tudo dependerá dele, caso não possa ser candidato.

6. O senhor teve o pedido de acesso livre à casa de Bolsonaro negado e já pediu uma nova visita. Como tem sido conduzir o partido sem falar cotidianamente com o presidente?

Hoje tenho o Flávio e a Michelle como pontes para as decisões do partido. Se ele for preso, as coisas complicam, só advogados terão acesso e eu nem poderei entrar na defesa, sou administrador.

7. O voto do ministro Luiz Fux abre um flanco para recursos judiciais? Quais são os próximos passos agora?

Para recursos, não. O tema está esgotado no Supremo, mas o voto do Fux lavou a nossa alma. Foi um show de direito. Agora ele não poderá andar mais pelas ruas, será festejado. A direita viu com muita simpatia.

8. No caso da prisão, o governador Tarcísio de Freitas seria o nome mais provável?

Nosso foco é pela anistia e só nisso. Nós respeitamos a decisão do Judiciário, mas estamos focados em uma anistia que englobe Bolsonaro. Só falaremos em eventual substituição de Bolsonaro depois de esgotadas as tratativas para a anistia.

9. Carlos Bolsonaro será candidato por qual estado?

Será candidato por Santa Catarina, está cravado. Já alugou casa por lá e contamos que ele vai renunciar ao mandato na Câmara do Rio até o final do ano. As informações são do jornal O Globo.

