Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Valdemar Costa Neto admite que é impossível não ter acordos entre os dois partidos, especialmente, no Nordeste. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente do PL, o partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, afirma que vai proibir alianças de seu partido com o PT nas eleições de 2024. Mesmo assim, Valdemar tem dito a aliados que sabe que terá problemas com os bolsonaristas, porque haverá “troca de apoios” em algumas disputas municipais.

Em conversas com membros da legenda, Valdemar é claro sobre o assunto:

“Vai ter problema na eleição de 2024, porque candidatos do PL e do PT trocarão apoios.”

Há dois meses, o partido de Lula aprovou uma resolução para as eleições municipais de 2024 que abre brecha para alianças com a legenda de Bolsonaro. A decisão foi comentada entre Valdemar e correligionários do PL. O presidente da sigla dizia, em tom irônico, que o PT aprovou a medida só para “complicar sua a vida”.

Valdemar admite, nos bastidores, que é impossível não ter acordos entre os dois partidos, especialmente, na região Nordeste.

Há cerca de três meses, o mandachuva do PL decidiu que vai proibir as alianças com o PT após sofrer forte pressão dos bolsonaristas da legenda.

Valdemar traçou o plano de eleger 1 mil prefeitos ano que vem usando Bolsonaro e Michelle como principais cabos eleitorais. Hoje a legenda tem cerca de 300 prefeituras.

