Por Redação O Sul | 6 de março de 2024

Marcos Pereira negou a saída de Tarcísio de Freitas, governador de SP, do partido. (Foto: Agência Brasil)

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), “não” está de saída do partido, “mas Bolsonaro está pressionando”. Na sequência, o deputado enviou um trecho da fala do governador feita na última terça-feira (5), em que ele disse que “neste momento não tem movimento nenhum a ser feito”.

No início da tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) havia dito ao portal Metrópoles que a ida de Tarcísio para o PL está “90% fechada”.

Questionado sobre o assunto, o governador, no entanto, desconversou e disse que “pode ser que lá na frente” avalie a mudança.

“Eu tenho um grande apreço pelo presidente Bolsonaro. Todos os pedidos dele tocam lá no fundo do meu coração. Agora o que a gente tem que entender é neste momento os partidos estão aqui muito unidos, os partidos, o PL, o Republicanos, o PP, o MDB, o PSD. A gente considera um time. Neste momento não tem movimento nenhum a ser feito. Pode ser que lá na frente a gente avalie” declarou a jornalistas.

Tarcísio foi ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro e se candidatou pelo Republicanos. A entrada na sigla era parte do acordo para montar coligação que apoiou a tentativa de reeleição de Bolsonaro, que além de PL e Republicanos, tinha apoio do PP.

Tarcísio esteve ao lado de Bolsonaro no ato puxado como resposta às investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de estado após a derrota na eleição presidencial de 2022. O governador discursou e defendeu Bolsonaro.

“Quem eu era? Eu não era ninguém. E o presidente [Bolsonaro] apostou em pessoas como eu, como tantos outros que surgiram e tiveram posição de destaque porque ele acreditou”, disse.

Na visão de interlocutores de Valdemar Costa Neto, as chances de o político entrar no PL são de cerca de 80% para a mudança de partido. Falta, claro, Tarcísio bater o martelo e resolver a situação partidária com Marcos Pereira, do Republicanos. Ratinho Jr.

Mesmo negando a saída de Tarcísio, o Republicanos tem sondado o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), que pode ser o principal “player” nacional do partido, segundo informações da CNN Brasil.

Depois de colocar o diretório estadual do Republicanos no Paraná na área de influência de Ratinho Jr., emissários do partido sondaram o governador sobre a possibilidade de mudança — com a sinalização de que ele seria apresentado como pré-candidato presidencial.

Ratinho Jr. não tem pressa, já que conta com uma base sólida no Paraná e mantém uma boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

