Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

O novo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e a irmã dele, Maria Emília Rueda, tesoureira do partido, tiveram suas casas de praia no litoral de Pernambuco incendiadas na noite de segunda-feira (11). Rueda afirma que o incêndio é criminoso. Não havia ninguém nas casas no momento do incêndio, e não houve feridos. As chamas atingiram as salas dos dois imóveis.

“Pegou fogo na minha casa e da minha irmã? O incêndio é criminoso. Quem fez eu não sei. A casa tem indício de arrombamento. Colocaram algum líquido inflamável nos móveis, não sei se gasolina ou querosene”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19h30min, mas, ao chegar no local, as chamas tinham sido controladas por funcionários do condomínio e por funcionários de uma obra.

As residências ficam localizadas na praia de Toquinho, próximo a Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco. O caso aconteceu após Rueda registrar ocorrência sobre as ameaças de morte que recebeu.

Rueda estava em Miami, nos Estados Unidos, quando recebeu a informação do incêndio. Ele voltaria ao Brasil na noite de segunda-feira, chegando na terça (12).

O líder do União Brasil também publicou uma nota na qual não descarta a hipótese de atentado político.

“O recém-eleito presidente Nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, e a tesoureira do partido, Maria Emília de Rueda, lamentam profundamente o incêndio que atingiu as duas casas da família no litoral de Pernambuco na noite desta segunda-feira. Os Rueda pediram à Polícia Civil do Estado de Pernambuco célere e rigorosa investigação dos fatos. A família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias.”

Ex-presidente e ex-aliado de Antônio Rueda, Luciano Bivar também possui imóvel na praia de Toquinho. Luciano Bivar e Rueda entraram em conflito político após o novo presidente da legenda assumir o cargo, no dia 29 de fevereiro.

Rueda já registrou um Boletim de Ocorrência contra Bivar por suposta ameaça. Em fevereiro, o novo presidente da legenda apresentou uma representação criminal contra Bivar à Delegacia Especial de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Distrito Federal, pedindo que ele seja investigado por suposto crime de ameaça. Rueda diz que Bivar o ameaçou de morte.

Como Bivar, que é deputado federal, tem foro privilegiado, a polícia pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para abertura de investigação contra ele. De acordo com Rueda, o inquérito está com o ministro Kassio Nunes Marques.

