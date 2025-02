Notícias Presidente do PT afirma que a baixa na popularidade de Lula é um reflexo “dos dois meses mais difíceis” do governo

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2025

Gleisi recomendou “fazer a disputa política com uma oposição que torce contra o Brasil”. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

A presidenta do PT e deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) usou as redes sociais para repercutir os números do Datafolha divulgados nessa sexta-feira (14), que mostram que a aprovação do governo Lula despencou 11 pontos, passando de 35% para 24%.

Para Gleisi Hoffmann, o Datafolha “é o reflexo dos dois meses mais difíceis para este governo. Tivemos a especulação desenfreada com o câmbio, que também afetou os preços dos alimentos, o aumento do imposto estadual sobre a gasolina, as péssimas notícias sobre o aumento dos juros, o terrorismo sobre o resultado fiscal e a maior fake news de todos os tempos, sobre a taxação do Pix”.

A manifestação de Gleisi foi em seu perfil no X, antigo Twitter. Além de dizer que a pesquisa captou o momento mais difícil do governo, ela afirmou que é necessário “virar a página”.

Em seguida, a presidenta do PT afirma que agora é necessário “virar esta página, cuidando dos problemas reais do nosso povo, especialmente do preço dos alimentos, como determinou o presidente Lula. Implantar o programa da distribuição de gás, a isenção do IR até R$ 5 mil e as novas linhas de crédito acessível para a população, que Lula já anunciou, e continuar ajudando quem mais precisa, como aconteceu com a Farmácia Popular, que agora entrega de graça todos os medicamentos da lista”.

Gleisi também deu declarações que podem ser entendidas como instruções para a base petista. Ela recomendou “fazer a disputa política com uma oposição que torce contra o Brasil. Comparar como estava o país e o que estamos fazendo no crédito, na recuperação da indústria, no financiamento da agricultura, na educação com o Pé de Meia, escolas integrais e creches; no Bolsa Família, na construção de casas e tantos outros programas”.

Por fim, Gleisi Hoffmann afirmou que é preciso disputar a política com a oposição. “Governar olhando para as pessoas e para o país nunca é fácil, porque isso contraria muitos interesses. Mas é nesse rumo que vamos virar o jogo, fazendo a disputa política com uma oposição que torce contra o Brasil, mostrando o que foi, o que está sendo e o que ainda vai ser feito. Vamos em frente e à luta!”, concluiu.

Alerta no Planalto

A pesquisa do Datafolha revelou que a aprovação do presidente Lula (PT) caiu de 35% para 24% no espaço de dois meses. Já a reprovação passou de 34% para 41%. O levantamento também mostra que 32% consideram o governo regular, ante 29% em dezembro de 2024.

O presidente Lula também perdeu apoio entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos: a aprovação caiu de 44% para 29%. Já entre aqueles que ganham acima de dez salários, a aprovação saiu de 32% para 18%.

Entre as pessoas com ensino fundamental, também houve queda na aprovação: saiu de 53% para 38%.

O Datafolha também mostra que, entre os eleitores de Lula no segundo turno contra Bolsonaro em 2022, houve recuo de 20 pontos, chegando a 46%. A desaprovação saiu de 7% para 13%. O regular foi de 27% para 40%.

Outro número que deve acender a luz amarela no governo Lula diz respeito aos índices no Nordeste: a aprovação saiu de 49% para 33% daqueles que consideram o governo Lula ótimo/bom. Aqui, a margem de erro é de quatro pontos.

2025-02-15