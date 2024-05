Política Presidente do Senado anuncia comissão para acompanhar medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Grupo será formado por oito parlamentares e vai fiscalizar ações do governo federal. Na foto, Rodrigo Pacheco Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou nesta segunda-feira (06) que a Casa legislativa instalará uma comissão temporária externa para atuar nos temas ligados ao combate à tragédia do Rio Grande do Sul.

“Em razão da gravidade e da extensão dessa tragédia climática e humana no Rio Grande do Sul, nós vamos instituir esse grupo, através dessa comissão externa temporária”, anunciou o senador.

O grupo de trabalho será formado por oito membros, incluindo os três parlamentares do Estado: Hamilton Mourão (Republicanos), Ireneu Orth (PP) e Paulo Paim (PT). Os demais congressistas serão indicados por cada bloco partidário.

Segundo Pacheco, a comissão possibilita “acompanhar, fiscalizar e fazer proposições legislativas” sobre o tema. “O Congresso Nacional tem que se colocar neste instante à disposição do poder Executivo, tanto federal quanto estadual. Eu conversei hoje pela manhã com o presidente Lula e nós devemos nos encontrar na parte da tarde, hoje ainda, para tratar a respeito desse tema”, disse o senador sobre as ações do governo diante do desastre.

De acordo com o balanço mais recente divulgado pelo governo gaúcho, 83 pessoas morreram em consequência dos temporais que atingiram o estado na última semana. Além disso, 111 estão desaparecidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-anuncia-comissao-para-acompanhar-medidas-de-ajuda-ao-rio-grande-do-sul/

Presidente do Senado anuncia comissão para acompanhar medidas de ajuda ao Rio Grande do Sul

2024-05-06