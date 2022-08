Geral Presidente do Senado diz que maturidade política e força das instituições prevalecerão sobre qualquer tipo de arroubo ou retrocesso democrático

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (D), encontrou-se com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, nesta segunda-feira. (Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, na tarde desta segunda-feira (22), que o Congresso Nacional tem plena confiança na Justiça Eleitoral. Segundo ele, a maturidade política da sociedade brasileira e a força das instituições vão prevalecer sobre “qualquer tipo de arroubo ou retrocesso democrático”. A declaração foi feita logo depois da visita de Pacheco ao novo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes. Segundo Pacheco, a relação entre os poderes deve ser independente, mas com harmonia e cordialidade, dentro de um objetivo comum. Ele ressaltou que é importante manter esse diálogo sadio e produtivo, para o bem da sociedade brasileira.

“Vim desejar ao ministro Alexandre boa sorte na condução do tribunal. É importante o Congresso Nacional demonstrar o respeito e a confiança que tem na Justiça Eleitoral. Temos plena confiança no sistema de votação”, registrou.

Pacheco disse confiar que as eleições de outubro serão realizadas de forma tranquila, com respeito às urnas eletrônicas e ao resultado das votações. Para o senador, os candidatos precisam atuar na pacificação das eleições, para que a vontade soberana do povo seja respeitada. Ele disse entender que as instituições e a sociedade estão comprometidas na correta condução de todo o processo eleitoral. Pacheco ainda lembrou que as urnas eletrônicas estão em uso há muito tempo, sem quaisquer indícios de comprometimento, e elogiou a competência técnica dos quadros do TSE.

“A perspectiva que temos é que a maturidade política brasileira e a força das instituições e da democracia prevalecerão sobre qualquer tipo de arroubo ou retrocesso democrático”, declarou o senador.

7 de setembro

Na opinião de Pacheco, o 7 de setembro deste ano é especial para o país, por conta do Bicentenário da Independência. Ele apontou que os eventos cívicos na rua são importantes, como forma de expressão da democracia, e disse esperar que todas as manifestações sejam ordeiras e pacíficas. Para eventuais excessos, pontuou Pacheco, as forças de segurança de cada estado estarão prontas para “inibir qualquer tipo de atitude que não seja democrática ou republicana”. As informações são da Agência Senado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral