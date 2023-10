Economia Presidente do Senado engrossa críticas à fala de Lula e diz que não seguir a meta de zerar o déficit “colocaria o País em rota perigosa”

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rodrigo Pacheco ressaltou que o parlamento vai continuar apoiando medidas para tampar totalmente o rombo fiscal em 2024. (Foto: Divulgação/Senado Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do Senado e do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) engrossou nessa segunda-feira (30) as críticas à fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o país deixar a meta de zerar o déficit fiscal. Para Pacheco, abandonar a meta “colocaria o país em rota perigosa”.

Pacheco afirmou ainda que o Congresso vai se esforçar para que o país continue perseguindo a meta.

Lula falou sobre a meta de zerar o déficit durante café da manhã com jornalistas na última sexta-feira (27), no Palácio do Planalto.

“Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Já dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero”, afirmou Lula.

O presidente destacou que não deseja abrir o ano de 2024 com cortes em investimentos, como. por exemplo, nas obras de infraestrutura.

“Eu não quero fazer corte de investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que que é? De 0,25%. o que é? Nada. Absolutamente nada. Vamos tomar a decisão correta e vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil”, disse Lula.

A declaração de Lula vem repercutindo mal no mercado financeiro e em setores do Congresso desde a sexta-feira. Agora foi a vez de Pacheco entrar no assunto.

“Devemos seguir a orientação e as diretrizes do ministro da Fazenda [Fernando Haddad], a quem está confiada a importante missão de estabelecer a política econômica do Brasil. Ir na contramão disso colocaria o país em rota perigosa”, escreveu Pacheco em suas redes sociais.

“O parlamento tem essa compreensão e buscará contribuir com as aprovações necessárias, com as boas iniciativas e perseguindo o cumprimento da meta estabelecida”, completou Pacheco.

Haddad

Mais cedo nessa segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também saiu em defesa da meta de zerar o déficit fiscal em 2024.

“Não há, da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não estivesse preocupado com a situação fiscal, não estaria pedindo apoio da área econômica para orientação das lideranças do Congresso”, disse Haddad a jornalistas, ao ser questionado sobre a fala de Lula.

“A minha meta está estabelecida. Vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que tenhamos um país melhor”, concluiu Haddad.

A última previsão da área econômica é de que o déficit das contas do governo seja de R$ 141,4 bilhões em 2023.

No Orçamento de 2024, enviado pelo governo ao Congresso, a meta é de déficit zero. Mas o governo calcula que precisará de R$ 168 milhões em receitas extras para atingir esse objetivo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-engrossa-criticas-a-fala-de-lula-e-diz-que-nao-seguir-a-meta-de-zerar-o-deficit-colocaria-o-pais-em-rota-perigosa/

Presidente do Senado engrossa críticas à fala de Lula e diz que não seguir a meta de zerar o déficit “colocaria o País em rota perigosa”

2023-10-30